Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Как рассказал врач из Новосибирска Анатолий Целиков, он прооперировал маленького сенегальского галаго. У животного был серьезный перелом бедренной кости.
Врач представил рентгеновские снимки, где виден перелом кости, разбитой надвое. Чтобы срасти ее, экзотическому зверю установили спицы. Анатолий Целиков показал результат лечения через 10 недель для сравнения.
Отметим, что галаго – это маленький примат, обитающий в Африке. Длина тела этих ночных животных составляет от 13 до 21 см, а хвоста - от 20 до 30 см. Вес достигает от 200 до 300 г.