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Ветеринар из Новосибирска прооперировал крошечного 130-граммового лемура

29 мая 2023, 03:04
Фото: Telegram-канал «Dr.Tselikov/Ветеринария»
Лемур идет на поправку

Ветеринар из Новосибирска Целиков прооперировал крошечного 130-граммового лемура

В Новосибирске провели операцию 130-граммовому лемуру, о чем стало известно из Telegram-канала «Dr.Tselikov/Ветеринария».

Как рассказал врач из Новосибирска Анатолий Целиков, он прооперировал маленького сенегальского галаго. У животного был серьезный перелом бедренной кости.

Врач представил рентгеновские снимки, где виден перелом кости, разбитой надвое. Чтобы срасти ее, экзотическому зверю установили спицы.  Анатолий Целиков показал результат лечения через 10 недель для сравнения.

Отметим, что галаго – это маленький примат, обитающий в Африке. Длина тела этих ночных животных составляет от 13 до 21 см, а хвоста - от 20 до 30 см. Вес достигает от 200 до 300 г.

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#Эмилия Губарева#Животные#Операция#Ветеринария#Общество#Город#Новосибирск
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