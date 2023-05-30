Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перевел всю свою месячную зарплату на помощь военным в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет издание Gorsite со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Сергея Нешумова. Какой именно организации пожертвовал свои деньги глава региона, не сообщается.