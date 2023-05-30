Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перевел всю свою месячную зарплату на помощь военным в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет издание Gorsite со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Сергея Нешумова. Какой именно организации пожертвовал свои деньги глава региона, не сообщается.
Накануне, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, прозвучало предложение ко всем чиновникам перевести деньги в размере однодневного заработка на помощь участникам СВО. Губернатор предложение поддержал и заметил, что руководители подразделений могли бы пожертвовать сумму, превышающую заработок за день.