Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Понятие «предпенсионер» закреплено в статье 5 закона «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1. Предпенсионный возраст наступает за пять лет до выхода на заслуженный отдых, а для получения льгот нужна справка, подтверждающая право на них, ее можно заказать в отделениях Социального фонда России (СФР), офисах МФЦ и на портале «Госуслуги».
В России в 2023 году мужчины становятся предпенсионерами в возрасте шестидесяти лет, а женщины — в пятьдесят пять лет. При наличии права на досрочную пенсию граждане Российской Федерации достигают предпенсионного возраста, соответственно, раньше, чем те, кто будет получать пенсионные начисления на общих основаниях.
Для получения справки, подтверждающей право предпенсионера на положенные по закону льготы, новосибирцам нужно иметь не только предпенсионный возраст, но и определенный трудовой стаж: 25 лет — для мужчин и 20 лет — для женщин. Для людей, выходящих на пенсию раньше установленного в общем порядке срока, эти показатели могут быть меньше.
Справка о наличии статуса предпенсионера оформляется по предъявлении паспорта. Никаких других документов при этом не требуется, и сотрудники госорганов не вправе настаивать на предоставлении заявителем каких-либо дополнительных данных. В выдаче справки может быть отказано, если паспорт у заявителя отсутствует либо просрочен.
Чтобы заказать документ о статусе предпенсионера на портале «Госуслуги», новосибирцам следует авторизоваться на сайте со своим логином и паролем, зайти в раздел «Пенсии» и открыть вкладку «Заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Далее останется лишь выбрать организацию для предъявления справки: ФНС, службу занятости или нанимателя.
Готовую справку можно скачать, распечатать или переслать по электронной почте из раздела «История обращений».
Жители Новосибирской области предпенсионного возраста имеют право на общероссийские и местные льготы. В числе общих преференций — два внеочередных выходных ежегодно для прохождения диспансеризации, выплата пенсионных накоплений, бесплатное переобучение и получение увеличенного пособия безработным предпенсионерам в сумме 15 350,4 рубля.
Также всем семейным предпенсионерам предоставляется право на получение алиментов от родственников при наступлении нетрудоспособности и обязательная доля в наследстве вне зависимости от наличия завещания.
Что же касается региональной поддержки, то она может различаться в зависимости от субъекта РФ. В частности, власти Новосибирской области предлагают предпенсионерам выплату компенсации на проезд на пассажирском транспорте (кроме такси), а также скидку в размере 50% на оплату счетов ЖКХ, включая взносы на капремонт.
Налоговые льготы, предоставляемые новосибирцам-предпенсионерам, заключаются в освобождении от уплаты налога на один вид недвижимости (квартира, дом, творческая мастерская, постройка для хозяйственных нужд площадью до полусотни квадратных метров, гараж или машино-место), землю (участок размером не более 6 соток) и на одну машину.
Преференции от Федеральной налоговой службы вступают в действие сразу по достижении гражданином установленного законом возраста. В противном случае предпенсионерам Новосибирской области необходимо самостоятельно обратиться с заявлением в одно из отделений налоговой либо подать его онлайн на сайте ФНС.