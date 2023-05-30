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Как новосибирцам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены

30 мая 2023, 11:31
Фото: piqsels.com
Как новосибирцам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
Новосибирцам предпенсионного возраста в 2023 году полагается ряд преференций от федеральных и региональных властей. Набор льгот может существенно различаться в зависимости от региона. Подтвердить право на льготы поможет статус предпенсионера. О том, как его получить, — читайте в этой статье.

Как получить статус предпенсионера в Новосибирской области

Понятие «предпенсионер» закреплено в статье 5 закона «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1. Предпенсионный возраст наступает за пять лет до выхода на заслуженный отдых, а для получения льгот нужна справка, подтверждающая право на них, ее можно заказать в отделениях Социального фонда России (СФР), офисах МФЦ и на портале «Госуслуги».

Какой возраст считается предпенсионным

В России в 2023 году мужчины становятся предпенсионерами в возрасте шестидесяти лет, а женщины — в пятьдесят пять лет. При наличии права на досрочную пенсию граждане Российской Федерации достигают предпенсионного возраста, соответственно, раньше, чем те, кто будет получать пенсионные начисления на общих основаниях.

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера

Для получения справки, подтверждающей право предпенсионера на положенные по закону льготы, новосибирцам нужно иметь не только предпенсионный возраст, но и определенный трудовой стаж: 25 лет — для мужчин и 20 лет — для женщин. Для людей, выходящих на пенсию раньше установленного в общем порядке срока, эти показатели могут быть меньше.

Какие документы нужны для оформления статуса предпенсионера

Справка о наличии статуса предпенсионера оформляется по предъявлении паспорта. Никаких других документов при этом не требуется, и сотрудники госорганов не вправе настаивать на предоставлении заявителем каких-либо дополнительных данных. В выдаче справки может быть отказано, если паспорт у заявителя отсутствует либо просрочен.

Как волгоградцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»

Чтобы заказать документ о статусе предпенсионера на портале «Госуслуги», новосибирцам следует авторизоваться на сайте со своим логином и паролем, зайти в раздел «Пенсии» и открыть вкладку «Заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Далее останется лишь выбрать организацию для предъявления справки: ФНС, службу занятости или нанимателя.

Готовую справку можно скачать, распечатать или переслать по электронной почте из раздела «История обращений».

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионераКакой стаж необходим для получения статуса предпенсионера
Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера
Фото: 1MI

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Новосибирской области

Жители Новосибирской области предпенсионного возраста имеют право на общероссийские и местные льготы. В числе общих преференций — два внеочередных выходных ежегодно для прохождения диспансеризации, выплата пенсионных накоплений, бесплатное переобучение и получение увеличенного пособия безработным предпенсионерам в сумме 15 350,4 рубля.

Также всем семейным предпенсионерам предоставляется право на получение алиментов от родственников при наступлении нетрудоспособности и обязательная доля в наследстве вне зависимости от наличия завещания.

Что же касается региональной поддержки, то она может различаться в зависимости от субъекта РФ. В частности, власти Новосибирской области предлагают предпенсионерам выплату компенсации на проезд на пассажирском транспорте (кроме такси), а также скидку в размере 50% на оплату счетов ЖКХ, включая взносы на капремонт.

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Новосибирской областиКакие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Новосибирской области
Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Новосибирской области
Фото: piqsels.com

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Новосибирске

Налоговые льготы, предоставляемые новосибирцам-предпенсионерам, заключаются в освобождении от уплаты налога на один вид недвижимости (квартира, дом, творческая мастерская, постройка для хозяйственных нужд площадью до полусотни квадратных метров, гараж или машино-место), землю (участок размером не более 6 соток) и на одну машину.

Преференции от Федеральной налоговой службы вступают в действие сразу по достижении гражданином установленного законом возраста. В противном случае предпенсионерам Новосибирской области необходимо самостоятельно обратиться с заявлением в одно из отделений налоговой либо подать его онлайн на сайте ФНС.

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в НовосибирскеКакие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Новосибирске
Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Новосибирске
Фото: piqsels.com
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