Для получения справки, подтверждающей право предпенсионера на положенные по закону льготы, новосибирцам нужно иметь не только предпенсионный возраст, но и определенный трудовой стаж: 25 лет — для мужчин и 20 лет — для женщин. Для людей, выходящих на пенсию раньше установленного в общем порядке срока, эти показатели могут быть меньше.