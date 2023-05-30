Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
По словам основателя элитного батальона, вице-спикера Заксобрания региона, все задачи в зоне СВО солдаты выполнили. После его отъезда новый комбат внесет корректировки в тактику действий, сообщает ksonline.ru.
Панферов не стал раскрывать имя нового командира «Вега». Он только отметил, что верит в успешное будущее батальона.
Напомним, новосибирский отряд «Вега» создали по инициативе Андрея Панферова прошлой осенью. Военные отбыли в зону СВО в конце 2022 года.