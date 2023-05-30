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Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО

30 мая 2023, 02:26
Фото: Заксобрание НСО
Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО
Командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск со спецоперации. Его сменил на посту другой офицер.

По словам основателя элитного батальона, вице-спикера Заксобрания региона, все задачи в зоне СВО солдаты выполнили. После его отъезда новый комбат внесет корректировки в тактику действий, сообщает ksonline.ru.

Панферов не стал раскрывать имя нового командира «Вега». Он только отметил, что верит в успешное будущее батальона.

Напомним, новосибирский отряд «Вега» создали по инициативе Андрея Панферова прошлой осенью. Военные отбыли в зону СВО в конце 2022 года.

#Алина Шефер#Вега#Панферов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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