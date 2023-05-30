Модульбанк оказывает поддержку по разблокировке расчётных счетов

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:26
Риск блокировки счета предпринимателя существует всегда, если он время от времени отправляет либо принимает переводы юридическим и физлицам. Рекомендации по проверке клиентов дает Банк России, и счета могут быть заблокированы без предупреждения. Например, причинами блокировки могут стать частое снятие наличных, крупные поступления от третьих лиц, а также переводы на счета физических лиц с последующим снятием наличных.
Как пишет newsnn.ru, счета законопослушных бизнесменов подвергаются блокировкам достаточно часто. Главе одной из компаний пришлось добиваться разморозки счета по причине того, что в своевременно направленной декларации был указан ошибочный КПП. В ряде случаев ошибки ИФНС связаны с тем, что владельцам бизнеса вменяется уплата какого-то дополнительного налога.
Однако ряд банков оказывает содействие в решении подобных проблем. В частности, Модульбанк предоставляет помощь, консультируя предпринимателей — владельцев несправедливо заблокированных расчетных счетов в любом из российских банков. Специалисты помогают выяснить причины блокировки и предлагают план действий для ускорения решения проблемы.
По словам Павла Семенова, председателя правления Модульбанка, Центробанк РФ постоянно совершенствует механизмы оценки рисков для эффективной борьбы с сомнительными операциями. Однако под блокировку по закону № 115-ФЗ до сих пор подпадают и законопослушные предприниматели. Большой поток клиентов, сбои комплаенс-систем, ограниченные ресурсы на точечный ручной разбор блокировок счета ведут к тому, что даже честные предприниматели нередко получают советы просто закрыть счет. Поэтому рост популярности услуг по снятию блокировок вполне объясним. Результатом многолетней работы в этой области стало построение целой комплаенс-платформы, отметил Семенов.
С помощью современных инструментов решить проблему удается достаточно оперативно. Нередко для установления максимально быстрого способа снятия блокировки хватает одной беседы со специалистом. Помимо этого, эксперты оказывают помощь в переводе компании из красной зоны «банковского светофора», при нахождении в которой запрещено проведение почти всех транзакций, в зеленую зону.
Ряд компаний даже дает гарантию, что в случае соблюдения их рекомендаций блокировка счета не повторится вновь. Помимо этого, применяя в работе специальные банковские сервисы, бизнесмен сможет проверять риски работы с контрагентом, заблаговременно узнавать о публикациях налоговой данных о приостановке или новых регистрационных действиях. Автоматическая оценка рисков блокировки счета производится при помощи набора алгоритмов, учитывающего более трехсот параметров, ориентирующегося в типах и паттернах транзакций и отчасти понимающего контекст, в котором работает предприниматель.