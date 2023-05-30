Модульбанк оказывает поддержку по разблокировке расчётных счетов

По словам Павла Семенова, председателя правления Модульбанка, Центробанк РФ постоянно совершенствует механизмы оценки рисков для эффективной борьбы с сомнительными операциями. Однако под блокировку по закону № 115-ФЗ до сих пор подпадают и законопослушные предприниматели. Большой поток клиентов, сбои комплаенс-систем, ограниченные ресурсы на точечный ручной разбор блокировок счета ведут к тому, что даже честные предприниматели нередко получают советы просто закрыть счет. Поэтому рост популярности услуг по снятию блокировок вполне объясним. Результатом многолетней работы в этой области стало построение целой комплаенс-платформы, отметил Семенов.