Молния ударила в самолет Красноярск — Новосибирск во время полета

Событие подчеркивает, что даже небольшие самолеты не являются полностью безопасными во время гроз. По словам экспертов, молния может вызвать серьезные проблемы не только с электрическим оборудованием, но и с корпусом воздушного судна: она может привести к повреждению алюминиевых элементов или пластиковых деталей.