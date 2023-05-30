Молния ударила в самолет Красноярск — Новосибирск во время полета

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В понедельник, 29 мая, на борту самолета, произошел инцидент – молния ударила в лайнер. В результате огненной стихии повреждены створки реверса СУ2, что было обнаружено при осмотре в аэропорту Толмачёво.
К счастью, экипаж сумел свести последствия инцидента к минимуму, и самолет благополучно приземлился в порту назначения. Однако члены экипажа отметили, что увидели разряд молнии совсем близко к самолету.
Событие подчеркивает, что даже небольшие самолеты не являются полностью безопасными во время гроз. По словам экспертов, молния может вызвать серьезные проблемы не только с электрическим оборудованием, но и с корпусом воздушного судна: она может привести к повреждению алюминиевых элементов или пластиковых деталей.
Напомним, ранее от удара молнии пострадал самолет из Новосибирска в Дубай. Рейс отложили на несколько часов.