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Молния ударила в самолет Красноярск — Новосибирск во время полета

30 мая 2023, 09:29
Фото: 1MI
В самолет из Красноярска до Новосибирска попала молния
Молния попала в небольшой самолет S7, следовавший по маршруту Красноярск – Новосибирск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Авиаинцидент».

В понедельник, 29 мая, на борту самолета, произошел инцидент – молния ударила в лайнер. В результате огненной стихии повреждены створки реверса СУ2, что было обнаружено при осмотре в аэропорту Толмачёво.

К счастью, экипаж сумел свести последствия инцидента к минимуму, и самолет благополучно приземлился в порту назначения. Однако члены экипажа отметили, что увидели разряд молнии совсем близко к самолету.

Событие подчеркивает, что даже небольшие самолеты не являются полностью безопасными во время гроз. По словам экспертов, молния может вызвать серьезные проблемы не только с электрическим оборудованием, но и с корпусом воздушного судна: она может привести к повреждению алюминиевых элементов или пластиковых деталей.

Напомним, ранее от удара молнии пострадал самолет из Новосибирска в Дубай. Рейс отложили на несколько часов.

В новосибирский самолет до Дубая ударила молния
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#Алина Шефер#Самолет#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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