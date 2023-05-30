Атака дронов на Москву 30 мая: что известно

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, тринадцать беспилотников были сбиты еще на подлете к Москве. Система противовоздушной обороны уничтожила летательные аппараты в районе Рублевки, Красногорского и Истринского районов, а также Новой Москвы.
При этом три дрона попали в жилые дома на Ленинском проспекте, улице Профсоюзной и улице Атласова. Один беспилотник влетел в окно к москвичке на шестнадцатом этаже. Зарядное устройство на нем не сработало.
Жители дома на Ленинском проспекте обратились за медицинской помощью, но серьезно не пострадали. Госпитализация им не потребовалась.