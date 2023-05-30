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Атака дронов на Москву 30 мая: что известно

30 мая 2023, 05:37
Фото: 1MI
От атаки никто не пострадал

В Москве отбили атаку шестнадцати беспилотников

Утром вторника была предпринята атака беспилотных летательных аппаратов на Москву. Сообщается сразу о шестнадцати дронах.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, тринадцать беспилотников были сбиты еще на подлете к Москве. Система противовоздушной обороны уничтожила летательные аппараты в районе Рублевки, Красногорского и Истринского районов, а также Новой Москвы.

При этом три дрона попали в жилые дома на Ленинском проспекте, улице Профсоюзной и улице Атласова. Один беспилотник влетел в окно к москвичке на шестнадцатом этаже. Зарядное устройство на нем не сработало.

Жители дома на Ленинском проспекте обратились за медицинской помощью, но серьезно не пострадали. Госпитализация им не потребовалась.

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#Россия#Происшествия#Александр Ляхов#Дроны#Беспилотники
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