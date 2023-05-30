Новосибирские девятиклассники начнут сдавать ОГЭ-2023 по предметам на выбор 30 мая. А после они массово ринутся искать свои варианты заданий, чтобы проверить ответы, а также будут ждать оценки. Где и когда найти результаты – в материале Atas.info.

Когда проверят бланки ОГЭ-2023, где узнать оценку: Известно, что бланки проверяет специальная комиссия до 10 календарных дней. Эксперты высчитывают баллы и по ним определяют единую оценку. Результаты ОГЭ в 2023 году можно будет узнать в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена. В Новосибирске результаты публикует сайт НИМРО. Когда можно узнать оценку за ОГЭ-2023: ОГЭ пройдет в три этапа (досрочный, основной и дополнительный). 30 мая школьникам предстоит сдать экзамен по обществознанию – это предмет на выбор. Оценку получат 9-классники в личный кабинет 8 июня. В этот день также дети напишут задания и тесты по химии, информатики и географии. Два обязательных – русский язык и математику – сдадут 6 и 9 июня. Результаты получат участники 16 и 19 июня соответственно. А вот 2 и 3 июня многие пойдут на экзамен по иностранному языку. Оценки получат 12 и 13 июня. Литературу и физику будут сдавать 14 июня, значит результатом смогут поделиться с участниками только 24 июня.