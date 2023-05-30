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ОГЭ обществознание 30 мая 2023: тесты и задания для 9 классов для проверки

29 мая 2023, 22:58
Фото: atas.info
Тысячи 9-классников 30 мая 2023 года будут сдавать ОГЭ по обществознанию в Новосибирске. После экзамена школьники могут проверить, правильно ли решили задания и тесты. Рассказываем, на каких сайтах найти ответы по всем вариантам.

Где найти задания и правильные ответы ОГЭ по обществознанию:

Участников ОГЭ-2023 года ожидают 24 задания, большая часть из которых предполагает короткий ответ – формат теста, остальные требуют развернутое пояснение. Каждому школьнику рандомно выпадут варианты заданий – всего их будет порядка 15.

После сдачи экзамена 9-классник может найти свой вариант для самопроверки на сайте по ссылке. Любые из этих тренировочных вариантов могут попасться на реальном ОГЭ в этом году. 

Какие задания предстоит выполнить на ОГЭ по обществознанию:

Писать ОГЭ по обществознанию 9-классники будут 3 часа. Краткий ответ потребуется к заданиям 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18.

Ответом к заданиям 15, 19 является последовательность цифр, а словосочетание в графу следует написать под задание 20. Развернутый ответ потребуется к тестам 1, 5, 6, 12, 21–24.

В последних необходимо написать текстом информацию из предложенного текста. Раскрыть тему, проанализировать ее, высказать мнение о проблеме и перечислить аргументы.

#Алина Шефер#Общество#ОГЭ#Экзамены#Новосибирск#Новосибирская область
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