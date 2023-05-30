Posted Вчера, 22:58
Published Вчера, 22:58
Modified Вчера, 22:58
Updated Вчера, 22:58
Участников ОГЭ-2023 года ожидают 24 задания, большая часть из которых предполагает короткий ответ – формат теста, остальные требуют развернутое пояснение. Каждому школьнику рандомно выпадут варианты заданий – всего их будет порядка 15.
После сдачи экзамена 9-классник может найти свой вариант для самопроверки на сайте по ссылке. Любые из этих тренировочных вариантов могут попасться на реальном ОГЭ в этом году.
Писать ОГЭ по обществознанию 9-классники будут 3 часа. Краткий ответ потребуется к заданиям 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18.
Ответом к заданиям 15, 19 является последовательность цифр, а словосочетание в графу следует написать под задание 20. Развернутый ответ потребуется к тестам 1, 5, 6, 12, 21–24.
В последних необходимо написать текстом информацию из предложенного текста. Раскрыть тему, проанализировать ее, высказать мнение о проблеме и перечислить аргументы.