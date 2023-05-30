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Стартовала регистрация участников на юбилейный международный форум «Технопром-2023»

30 мая 2023, 04:17
Объявлена регистрация участников на X Международный форум технологического развития «Технопром-2023», который пройдет в Новосибирской области 22-25 августа 2023 года.

Распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал Губернатор Андрей Травников. Программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели сформирует деловую программу форума.

В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка. Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона. 

«Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В прошлом году в работе форума приняло участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран. В его работе в разные годы принимали участие Президент России Владимир Путин, руководство Правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств. Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

#Новосибирск#Правительство Технопром#Технопром#Экономика#Общество
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