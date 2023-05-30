Стартовала регистрация участников на юбилейный международный форум «Технопром-2023»

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал Губернатор Андрей Травников. Программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели сформирует деловую программу форума.
В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка. Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона.
«Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В прошлом году в работе форума приняло участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран. В его работе в разные годы принимали участие Президент России Владимир Путин, руководство Правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств. Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».