Стартовала регистрация участников на юбилейный международный форум «Технопром-2023»

«Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В прошлом году в работе форума приняло участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран. В его работе в разные годы принимали участие Президент России Владимир Путин, руководство Правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств. Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».