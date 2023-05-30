В филиале госфонда «Защитники Отечества» созданы условия для помощи бойцам и семьям

Для работы в филиале специальное обучение прошли 35 социальных координаторов. К концу года их будет 180. Сейчас в филиале заканчивают приготовления перед серьёзной работой: составляют графики, обсуждают последние нюансы взаимодействия всех сторон, которые будут участвовать в оказании помощи бойцам СВО. Спектр вопросов, с которыми можно обратиться в Фонд, максимально широкий. Во время посещения филиала Фонда Губернатор предложил руководству смоделировать несколько ситуаций, которые могут возникнуть во время работы.