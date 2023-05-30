Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как минимум, три многоэтажных дома в Новой Москве сегодня были атакованы беспилотниками, есть пострадавшие. Сразу после атаки БПЛА жителей домов нескольких районов Подмосковья эвакуировали, и только когда все беспилотники были сбиты, люди начали возвращаться в свои дома.
«Не вызовет ли эта атака желание у жителей Москвы и Подмосковья перебраться подальше от столицы, и как события повлияют на спрос на недвижимость?» — на этот вопрос отвечает эксперт агентства недвижимости Жилфонд Павел Браун:
«Считаю, что события в Москве не повлияют на рынок недвижимости. Цены в столице сохранятся, возможен незначительный спад спроса, который продлится не более месяца. В Новосибирске стоимость квадратного метра продолжает расти вне зависимости от событий, рынок увеличивается, спрос активный. Из Москвы вряд ли будет поток в Новосибирск, хотя всё возможно».
Новосибирск - третий по величине город России, и если привыкшие к жизни в мегаполисе люди захотят переехать вглубь страны, именно наш город станет одним из подходящих для этого вариантов.
Подробности атаки дронов на жилый дома в Новой Москве 30 мая 2023 года.