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В Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов

30 мая 2023, 10:09
Фото: 1MI
30 мая произошла масштабная атака беспилотников на жилые дома Москвы и Подмосковья.
Эксперт агентства недвижимости Жилфонд Павел Браун рассказал, как сегодняшняя атака дронов повлияет на спрос на недвижимость в Москве, и в удаленных от столицы городах.

Как минимум, три многоэтажных дома в Новой Москве сегодня были атакованы беспилотниками, есть пострадавшие. Сразу после атаки БПЛА жителей домов нескольких районов Подмосковья эвакуировали, и только когда все беспилотники были сбиты, люди начали возвращаться в свои дома.

«Не вызовет ли эта атака желание у жителей Москвы и Подмосковья перебраться подальше от столицы, и как события повлияют на спрос на недвижимость?» — на этот вопрос отвечает эксперт агентства недвижимости Жилфонд Павел Браун:

«Считаю, что события в Москве не повлияют на рынок недвижимости. Цены в столице сохранятся, возможен незначительный спад спроса, который продлится не более месяца. В Новосибирске стоимость квадратного метра продолжает расти вне зависимости от событий, рынок увеличивается, спрос активный. Из Москвы вряд ли будет поток в Новосибирск, хотя всё возможно».

Новосибирск - третий по величине город России, и если привыкшие к жизни в мегаполисе люди захотят переехать вглубь страны, именно наш город станет одним из подходящих для этого вариантов.

Атака дронов на Москву 30 мая: что известно
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Подробности атаки дронов на жилый дома в Новой Москве 30 мая 2023 года.

#Ольга Храмушкина#Недвижимость#Дроны#Беспилотники#Общество#Спецоперация#Происшествия#Новосибирск#Москва#Новосибирская область
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