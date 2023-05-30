Как минимум, три многоэтажных дома в Новой Москве сегодня были атакованы беспилотниками, есть пострадавшие. Сразу после атаки БПЛА жителей домов нескольких районов Подмосковья эвакуировали, и только когда все беспилотники были сбиты, люди начали возвращаться в свои дома.