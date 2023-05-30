atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Изображение материала

В Новосибирске АО «РЭС» на 20% снизило число аварий на электросетях

30 мая 2023, 08:37
Фото: АО «РЭС» Новосибирской области
Электросети в Новосибирской области отработали без значительных нарушений осенью и зимой 2022-2023 годов. Итоги подвели после завершения отопительного сезона в АО «РЭС».

Специалисты отметили, что глобальных проблем за этот период не возникало. Даже удалось на 20% снизить число аварийных отключений электроснабжения в домах новосибирцев по сравнению с прошлой зимой.

В АО «РЭС» уверенно заявили, что очередной осенне-зимний период пройден успешно. Сейчас энергетики начали готовиться к следующему сезону.

В марте в компании утвердили документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в 2023-2024 г. А недавно запланировали 160 мероприятий, включающих проверку готовности оборудования и персонала.

Также разработаны планы техобслуживания и ремонта объектов, на которых возникали аварии в прошлом сезоне. Они стоят на контроле энергетиков.

#Алина Шефер#Электросети#Отопительный сезон#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52