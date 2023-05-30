В Новосибирске АО «РЭС» на 20% снизило число аварий на электросетях

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Специалисты отметили, что глобальных проблем за этот период не возникало. Даже удалось на 20% снизить число аварийных отключений электроснабжения в домах новосибирцев по сравнению с прошлой зимой.
В АО «РЭС» уверенно заявили, что очередной осенне-зимний период пройден успешно. Сейчас энергетики начали готовиться к следующему сезону.
В марте в компании утвердили документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в 2023-2024 г. А недавно запланировали 160 мероприятий, включающих проверку готовности оборудования и персонала.
Также разработаны планы техобслуживания и ремонта объектов, на которых возникали аварии в прошлом сезоне. Они стоят на контроле энергетиков.