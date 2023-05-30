В Новосибирске не стало бывшего главного детского травматолога Андрея Стрельцова

В 2002 году медика назначают заведующим вновь созданного детского травматологического отделения. Им Андрей Стрельцов руководил более двадцати лет. За годы работы впервые в Новосибирске врачом был применен метод остеосинтеза стержневым аппаратом и осуществлена реплантация конечности. В 2014 году Андрей Стрельцов стал победителем во Всероссийском профессиональном конкурсе врачей в номинации «Лучший травматолог-ортопед».