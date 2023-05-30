В Новосибирске не стало бывшего главного детского травматолога Андрея Стрельцова

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«28 мая 2023 после тяжелой болезни ушел из жизни бывший главный детский травматолог Новосибирской области Андрей Владимирович Стрельцов», - сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».
Андрей Стрельцов родился в Новосибирске 12 февраля 1963 года. Поступив в медицинский институт, подрабатывал в Первой городской клинической больнице санитаром и медбратом. Окончив вуз в 1986 году, Андрей Стрельцов пришел работать травматологом-ортопедом в областную больницу Новосибирска.
В 2002 году медика назначают заведующим вновь созданного детского травматологического отделения. Им Андрей Стрельцов руководил более двадцати лет. За годы работы впервые в Новосибирске врачом был применен метод остеосинтеза стержневым аппаратом и осуществлена реплантация конечности. В 2014 году Андрей Стрельцов стал победителем во Всероссийском профессиональном конкурсе врачей в номинации «Лучший травматолог-ортопед».