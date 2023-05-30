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В Новосибирске осудили замглавы УФССП Елену Кириллову за взятку

30 мая 2023, 03:46
Фото: УФССП по Новосибирской области
Ленинский районный суд в Новосибирске вынес приговор бывшему заместителю главы УФССП по Новосибирской области Елене Кирилловой 29 мая. Её обвиняли в получении взятки.

Фигурантке было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев со штрафом, который составляет десятикратную сумму взятки - это более полумиллиона. Также ей запретили занимать должность в органах власти на 2 года.

«Наказание в виде лишения свободы было условным с испытательным сроком в 2 года», — уточнили в суде.

Бывшей заместителю также запретили менять постоянное место жительства без уведомления и являться для проверки ежемесячно. Домашний арест изменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

#Алина Шефер#Суд#Приставы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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