В Новосибирске осудили замглавы УФССП Елену Кириллову за взятку

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Фигурантке было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев со штрафом, который составляет десятикратную сумму взятки - это более полумиллиона. Также ей запретили занимать должность в органах власти на 2 года.
«Наказание в виде лишения свободы было условным с испытательным сроком в 2 года», — уточнили в суде.
Бывшей заместителю также запретили менять постоянное место жительства без уведомления и являться для проверки ежемесячно. Домашний арест изменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении.