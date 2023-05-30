В Новосибирске отменили конкурс на проект Южного транзита из-за нехватки денег

Posted Сегодня, 01:09
Published Сегодня, 01:09
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
Возобновить работы хотят после уточнения объемов финансирования. Стоимость разработки проектной документации составляет примерно 995 млн рублей, пишет «Интерфакс».
Вся работа выполняется в 4 этапа; первые два из них обойдутся в 13 и 14 млрд рублей соответственно. Дорога должна была соединить Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» и стать частью единого транспортного кольца Новосибирской агломерации.
Протяженность трассы — 22,36 км, дорога будет иметь 4-6 полос с расчетной скоростью движения не менее 120 км/ч, что позволит обеспечить пропускную способность до 120 тыс. автомобилей в сутки. Всего иметь 6 развязок.
Южный транзит должен перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска и замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города. Трасса также позволит расширить мощность транспортно-логистических коридоров в рамках транзита грузов в направлении Юго-Восточной Азии и Западной Европы.