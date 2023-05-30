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В Новосибирске отменили конкурс на проект Южного транзита из-за нехватки денег

30 мая 2023, 01:09
Фото: 1MI
Министерство транспорта Новосибирской области отложило проведение конкурса на выполнение проекта по строительству Южного транзита, который должен разгрузить транзитные потоки в регионе. Это связано с сокращением лимитов бюджета.

Возобновить работы хотят после уточнения объемов финансирования. Стоимость разработки проектной документации составляет примерно 995 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Вся работа выполняется в 4 этапа; первые два из них обойдутся в 13 и 14 млрд рублей соответственно. Дорога должна была соединить Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» и стать частью единого транспортного кольца Новосибирской агломерации.

Протяженность трассы — 22,36 км, дорога будет иметь 4-6 полос с расчетной скоростью движения не менее 120 км/ч, что позволит обеспечить пропускную способность до 120 тыс. автомобилей в сутки. Всего иметь 6 развязок.

Южный транзит должен перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска и замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города. Трасса также позволит расширить мощность транспортно-логистических коридоров в рамках транзита грузов в направлении Юго-Восточной Азии и Западной Европы.

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#Алина Шефер#Дорога#Конкурс#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт
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