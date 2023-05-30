В Новосибирске отменили конкурс на проект Южного транзита из-за нехватки денег

Вся работа выполняется в 4 этапа; первые два из них обойдутся в 13 и 14 млрд рублей соответственно. Дорога должна была соединить Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» и стать частью единого транспортного кольца Новосибирской агломерации.