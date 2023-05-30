Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:58
Монументальное панно «Покорители Оби», расположенное в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска исключено из реестра объектов, обладающих признаками культурного наследия. Соответствующий приказ подписан главой государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Еленой Макавчик. Такое решение принято на основании результатов историко-культурной экспертизы.
«В 2012 году авторская мозаика была демонтирована в связи с плохим состоянием и наличием утрат. На ее месте силами современных художников-монументалистов, с применением современных материалов и технологий была создана полномасштабная копия, сохранившая авторский рисунок. В результате…подлинная авторская мозаика, как часть истории и культуры г. Новосибирска была полностью утрачена», - говорится в акте экспертизы.
Монумент, посвященный строителям Новосибирской ГЭС, был создан в 1970 году художником Владимиром Соколом. Позже он был признан объектом культурного наследия, но к 2012 году панно пришло в плохое состояние, часть мозаичных плиток обсыпалась. Однако в регионе не нашлось ни одного аттестованного специалиста, который может заниматься реставрацией мозаики на объекте, имеющим статус памятника.
Занимавший тогда должность начальника региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимир Кошелев принял решение снять с панно охранный статус. Это сняло все ограничения, налагаемые законом, и позволило отреставрировать монумент.
В 2022 году общественные активисты потребовали вновь признать памятник объектом культурного наследия.