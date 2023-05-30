atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Изображение материала

В Новосибирске панно «Покорители Оби» не признали объектом культурного наследия

30 мая 2023, 07:54
Фото: 2GIS
Считатеся, что здесь изображены реальные люди, погибшие при строительстве ГЭС
Мозаичное панно работы художника Владимира Сокола на стали признавать исторической ценностью из-за современных реставрационных работ

Монументальное панно «Покорители Оби», расположенное в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска исключено из реестра объектов, обладающих признаками культурного наследия. Соответствующий приказ подписан главой государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Еленой Макавчик. Такое решение принято на основании результатов историко-культурной экспертизы.

«В 2012 году авторская мозаика была демонтирована в связи с плохим состоянием и наличием утрат. На ее месте силами современных художников-монументалистов, с применением современных материалов и технологий была создана полномасштабная копия, сохранившая авторский рисунок. В результате…подлинная авторская мозаика, как часть истории и культуры г. Новосибирска была полностью утрачена», - говорится в акте экспертизы.

Монумент, посвященный строителям Новосибирской ГЭС, был создан в 1970 году художником Владимиром Соколом. Позже он был признан объектом культурного наследия, но к 2012 году панно пришло в плохое состояние, часть мозаичных плиток обсыпалась. Однако в регионе не нашлось ни одного аттестованного специалиста, который может заниматься реставрацией мозаики на объекте, имеющим статус памятника.

Занимавший тогда должность начальника региональной  инспекции по охране объектов культурного наследия Владимир Кошелев принял решение снять с панно охранный статус. Это сняло все ограничения, налагаемые законом, и позволило отреставрировать монумент.

В 2022 году общественные активисты потребовали вновь признать памятник объектом культурного наследия.

Читайте также:
Здания инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследиемМакавчик возглавила инспекцию по охране культурного наследия НСО: что о ней известноДом рок-певицы Янки Дягилевой признали культурным наследием в Новосибирске
#Панно#Культурное наследие#ОбьГЭС#Культура#Новосибирск
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52