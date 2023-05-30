В Новосибирске поймали на вокзале лжетеррориста из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Мужчина сам позвонил в дежурную часть и сообщил об опасном предмете, оставленном на вокзале. При разговоре он заявил о готовящемся акте терроризма.
На место выехала группа задержания. «Шутника» поймали, им оказался 44-летний екатеринбуржец, приехавший в столицу Сибири к знакомой.
Мужчина еле стоял на ногах из-за выпитого алкоголя. Его сначала доставили в отделение, а оттуда после его увезли на скорой в больницу.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.