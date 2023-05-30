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В Новосибирске поймали на вокзале лжетеррориста из Екатеринбурга

30 мая 2023, 06:41
Фото: atas.info
Полицейские задержали на вокзале «Новосибирск-Главный» жителя Екатеринбурга, который заявил о бомбе. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Мужчина сам позвонил в дежурную часть и сообщил об опасном предмете, оставленном на вокзале. При разговоре он заявил о готовящемся акте терроризма.

На место выехала группа задержания. «Шутника» поймали, им оказался 44-летний екатеринбуржец, приехавший в столицу Сибири к знакомой.

Мужчина еле стоял на ногах из-за выпитого алкоголя. Его сначала доставили в отделение, а оттуда после его увезли на скорой в больницу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

#Алина Шефер#Екатеринбург#Терроризм#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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