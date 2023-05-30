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Застрелившего пьяных хулиганов у магазина новосибирца полностью оправдали

30 мая 2023, 07:31
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Валентина Докутовича полностью оправдали

В НОвосибирске присяжные оправдали физика, застрелившего пьяных хулиганов у магазина

В Новосибирске суд присяжных вынес оправдательный вердикт сыну хозяина магазина в поселке «Семейная Сказка» Валентину Докутовичу. Мужчина застрелил из карабина пьяных хулиганов, позарившихся на спиртное.
«Приговором Новосибирского районного суда Новосибирской области от 30 мая 2023 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Докутович В.А. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ, на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПКРФ, в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 302 УПК РФ за непричастностью его к совершению данного преступления», – цитирует precedent.tv  управление судебного департамента Новосибирской области.
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Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Двое пьяных мужчин пытались взломать продуктовый магазин в микрорайоне «Семейная Сказка». Заметив это, сын хозяина магазина и физик-ядерщик Валентин Докутович подошел к ним и заявил, что спиртное не продадут. Также он пообещал вызвать полицию, если они не уйдут в ближайшее время.

В ответ на это разгоряченные спиртным хулиганы начали оскорблять мужчину и угрожать убийством. Внезапно Докутовичу показалось, что один из приятелей достает нож и автоматически выстрелил из охотничьего карабина. В результате один из непрошеных гостей был убит наповал, хотя стрелявший вызвал «скорую помощь».  Осознав случившееся, ученый сам сдался полиции.

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В ходе следствия уголовное дело было переквалифицировано с превышения пределов необходимой самообороны на убийство. Сам Валентин Докутович своей вины не признал и заявил ходатайство о рассмотрении преступления коллегией присяжных заседателей. В итоге мужчина был полностью оправдан и получил право на реабилитацию.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Ученый#Суд#Убийство#Хулиганы
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