Застрелившего пьяных хулиганов у магазина новосибирца полностью оправдали

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Двое пьяных мужчин пытались взломать продуктовый магазин в микрорайоне «Семейная Сказка». Заметив это, сын хозяина магазина и физик-ядерщик Валентин Докутович подошел к ним и заявил, что спиртное не продадут. Также он пообещал вызвать полицию, если они не уйдут в ближайшее время.