Застрелившего пьяных хулиганов у магазина новосибирца полностью оправдали

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:32
«Приговором Новосибирского районного суда Новосибирской области от 30 мая 2023 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Докутович В.А. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ, на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПКРФ, в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 302 УПК РФ за непричастностью его к совершению данного преступления», – цитирует precedent.tv управление судебного департамента Новосибирской области.
Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Двое пьяных мужчин пытались взломать продуктовый магазин в микрорайоне «Семейная Сказка». Заметив это, сын хозяина магазина и физик-ядерщик Валентин Докутович подошел к ним и заявил, что спиртное не продадут. Также он пообещал вызвать полицию, если они не уйдут в ближайшее время.
В ответ на это разгоряченные спиртным хулиганы начали оскорблять мужчину и угрожать убийством. Внезапно Докутовичу показалось, что один из приятелей достает нож и автоматически выстрелил из охотничьего карабина. В результате один из непрошеных гостей был убит наповал, хотя стрелявший вызвал «скорую помощь». Осознав случившееся, ученый сам сдался полиции.
В ходе следствия уголовное дело было переквалифицировано с превышения пределов необходимой самообороны на убийство. Сам Валентин Докутович своей вины не признал и заявил ходатайство о рассмотрении преступления коллегией присяжных заседателей. В итоге мужчина был полностью оправдан и получил право на реабилитацию.