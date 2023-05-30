Житель Черепановского района Алексей Бахарев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
«С чувством глубочайшей скорби и сожаления сообщаем, что в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк – Бахарев Алексей Александрович, 11 июня 1989 года рождения», - сообщается на официальной странице администрации Черепановского района в социальной сети «ВКонтакте».
Траурная церемония пройдет 31 мая в городском доме культуры районного поселения Посевная с 11.00 до 12.00. Подробности гибели мужчины не сообщаются.