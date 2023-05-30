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Житель Черепановского района Алексей Бахарев погиб в зоне СВО

30 мая 2023, 10:37
Фото: Официальная страница администрации Черепановского района «ВКонтакте»
Мужчине было 33 года

Житель Черепановского района Алексей Бахарев погиб в зоне СВО

В Черепановском районе простятся с местным жителем Алексеем Бахаревым. Мужчина погиб в зоне специальной военной операции.
«С чувством глубочайшей скорби и сожаления сообщаем, что в ходе специальной военной операции, погиб наш земляк – Бахарев Алексей Александрович, 11 июня 1989 года рождения», - сообщается на официальной странице администрации Черепановского района в социальной сети «ВКонтакте».

Траурная церемония пройдет 31 мая в городском доме культуры районного поселения Посевная с 11.00 до 12.00. Подробности гибели мужчины не сообщаются.

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