Барановская обвинила в сатанизме детского парикмахера из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Мужчина стрижет детей с особыми потребностями и умственными отклонениями: с ДЦП, синдромом Дауна и т.д. Во время выпуска передачи «Мужское / Женское», Барановская осудила Газиева и обвинила его в сомнительных религиозных убеждениях.
Примечательно, что поклонники передачи встали на сторону новосибирца. Они порицали ведущую за ее непрофессионализм и за отсутствие знаний в специальности.
На данный момент, после закрытия парикмахерской в Москве, Тимур Газиев открыл вторую парикмахерскую в Новосибирске. Он добавил, что авторы программы удалили моменты, где Юлия кричит на него и осуждает название и логотип.
Напомним, жительница Новосибирска снялась в фильме Ксении Собчак, в котором рассказала о школьном буллинге.