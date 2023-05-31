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Барановская обвинила в сатанизме детского парикмахера из Новосибирска

31 мая 2023, 09:04
Фото: Тимур Газиев/ВК
Юлия Барановская, ведущая программы «Мужское / Женское» на Первом канале, обвинила парикмахера Тимура Газиева из Новосибирска в распространении сатанизма. Газиев является владельцем парикмахерской по имени «Детская пыточная» с логотипом, который представляет дьявола с рожками.

Мужчина стрижет детей с особыми потребностями и умственными отклонениями: с ДЦП, синдромом Дауна и т.д. Во время выпуска передачи «Мужское / Женское», Барановская осудила Газиева и обвинила его в сомнительных религиозных убеждениях.

Примечательно, что поклонники передачи встали на сторону новосибирца. Они порицали ведущую за ее непрофессионализм и за отсутствие знаний в специальности.

На данный момент, после закрытия парикмахерской в Москве, Тимур Газиев открыл вторую парикмахерскую в Новосибирске. Он добавил, что авторы программы удалили моменты, где Юлия кричит на него и осуждает название и логотип.

Напомним, жительница Новосибирска снялась в фильме Ксении Собчак, в котором рассказала о школьном буллинге. 

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#Алина Шефер#Шоу#Парикмахер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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