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Бесплатный вход для детей 1 июня в Новосибирском зоопарке: до какого возраста

31 мая 2023, 06:16
Фото: atas.info
Детям сделают бесплатный вход

В Новосибирском зоопарке 1 июня сделают бесплатным вход для детей

Бесплатный вход для детей сделают в Новосибирском зоопарке 1 июня: во сколько и до какого возраста свободный вход маленьким посетителям.

1 июня в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило пройдёт День защиты детей с интерактивными локациями, творческими мастер-классами, активными играми для детей и взрослых, конкурсами и подарками, а также экологическими викторинами.

Бесплатный вход для детей до 16 лет будет с 11:00 до 13:00 часов. В 19:00 перед гостями зоопарка выступит кавер-группа NEKiTAY.

В тот же день будут объявлены имена двух белых медвежат, которые предлагали свои варианты местные жители. После 13:00 часов доступ в зоопарк будет уже по билетам.

Названа зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило
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