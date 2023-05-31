Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
1 июня в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило пройдёт День защиты детей с интерактивными локациями, творческими мастер-классами, активными играми для детей и взрослых, конкурсами и подарками, а также экологическими викторинами.
Бесплатный вход для детей до 16 лет будет с 11:00 до 13:00 часов. В 19:00 перед гостями зоопарка выступит кавер-группа NEKiTAY.
В тот же день будут объявлены имена двух белых медвежат, которые предлагали свои варианты местные жители. После 13:00 часов доступ в зоопарк будет уже по билетам.