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Боец ЧВК «Вагнер» Сергей Меркулов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

31 мая 2023, 09:54
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Жители Сузуна Новосибирской области проводят в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Меркулова. Траурная церемония состоится 1 июня в храме Вознесения Господня.

Сибиряк погиб в бою на территории Украины в ходе спецоперации. В ряды ЧВК он попал, предположительно, из исправительной колонии.

На сайте благотворительного фонда помощи заключенным «Русская березка» есть информация о Сергее Леонидовиче Меркулове. Но официальных подтверждений нет, однофамилиц ли этот мужчина погибшего на СВО бойца «Вагнер», или это он и есть.

Мужчина писал на форуме, что ему требуется помощь в вещах первой необходимости. Близких, которые передали бы ему посылки, у него нет. А на покупки нет денег, их, с его слов, сложно заработать в колонии.

«Я осужден за разбойное вооруженное нападение на срок 13 лет 6 месяцев. 09/03/2027 года конец моего срока. В ИК, в которой я отбываю наказание, очень затруднительно попасть на какую-то работу. Зона находится в самой глубинке Сибири. Промышленная зона очень маленькая. Два рабочих цеха (швейное производство и типография). Штат осужденных рабочих 160 человек. В ИК 700 осужденных. Остальные сидят на иждивении родственников. Родителей я потерял ещё в подростковом возрасте. Мы с младшим братом жили у бабушки. Она нас воспитала. Потом я попал за решетку. Бабушки не стало. Мне стал помогать младший брат. Но не так давно я потерял и брата. Он погиб в автокатастрофе», - написал осенью 2022 года заключенный – полный тезка погибшего «вагнеровца».

Власти Сузуна в разговоре с Atas.info не подтвердили и не опровергли информацию о том, что Меркулов отбывал наказание в одной из колонии региона. Просили обращаться в ЧВК «Вагнер».

#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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