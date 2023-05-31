Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По словам руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, основная сложность спецоперации в том, что негативные последствия неверных решений скрываются. Факты не доходят до общественности, в результате ошибки никто не стремится устранить.
Для того чтобы этого не допустить ЧВК «Вагнер» проводит публичные мероприятия, на которые приглашены журналисты. Также Евгений Пригожин напомнил о том, насколько серьезен враг и вооружение, которое ему поставляют несколько стран.
Основными задачами проекта Пригожин назвал:
Кроме того, руководитель «музыкантов» отметил, что безусловно, невозможно транслировать в СМИ абсолютно все факты о ситуации в зоне спецоперации, так как этим сразу же воспользуется враг, но определенный уровень объективности должен быть. Приукрашивание ситуации уже привело к плачевным последствиям, и если это не прекратится, то может закончиться трагически.
Стали известны новые условия приема в ЧВК «Вагнер».