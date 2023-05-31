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ЧВК Вагнер в Новосибирске презентовали новый проект «Второй фронт»

31 мая 2023, 07:29
Фото: Полина Симакова / atas.info
Презентация нового проекта ЧВК "Вагнер" прошла в центре Новосибирска

Руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин неожиданно приехал в Новосибирск

Сегодня на встрече в «Центре по набору в ЧВК Вагнер» вагнеровцы рассказали о новом проекте и ответили на вопросы журналистов. Особый интерес вызвало прямое включение по видео связи «музыкантов», находящихся непосредственно в зоне СВО.

По словам руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, основная сложность спецоперации в том, что негативные последствия неверных решений скрываются. Факты не доходят до общественности, в результате ошибки никто не стремится устранить.

Для того чтобы этого не допустить ЧВК «Вагнер» проводит публичные мероприятия, на которые приглашены журналисты. Также Евгений Пригожин напомнил о том, насколько серьезен враг и вооружение, которое ему поставляют несколько стран.

Основными задачами проекта Пригожин назвал:

  1. Мобилизация населения с помощью СМИ и информационных ресурсов. Пригожин считает, что «Мобилизация общества не просто важна. Это единственный путь к победе».
  2. Борьба с искажением фактов о спецоперации.
  3. Информационная объективность в отражении происходящего.

Кроме того, руководитель «музыкантов» отметил, что безусловно, невозможно транслировать в СМИ абсолютно все факты о ситуации в зоне спецоперации, так как этим сразу же воспользуется враг, но определенный уровень объективности должен быть. Приукрашивание ситуации уже привело к плачевным последствиям, и если это не прекратится, то может закончиться трагически.

Названы новые условия приема в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
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Стали известны новые условия приема в ЧВК «Вагнер».

#ЧВК "Вагнер"#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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