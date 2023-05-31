Кроме того, руководитель «музыкантов» отметил, что безусловно, невозможно транслировать в СМИ абсолютно все факты о ситуации в зоне спецоперации, так как этим сразу же воспользуется враг, но определенный уровень объективности должен быть. Приукрашивание ситуации уже привело к плачевным последствиям, и если это не прекратится, то может закончиться трагически.