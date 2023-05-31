«Должна отреагировать диаспора»: новосибирцев возмутила вечерняя драка на МЖК

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«Под окнами дома Высоцкого, 42, завязалась драка. Парень в чёрной майке негативно высказался, после чего местный житель решил объяснить ему на кулаках, что он не прав», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По поводу кулачной драки высказалось множество новосибирцев. Многих из них откровенно возмущают подобные инциденты и провокации со стороны приезжих. «Говорят, что мы к ним плохо относимся. Так ведь они сами провоцируют и демонстрируют неуважение», - высказался Матвей Челонбидко. «Дальше все будет только хуже», - заявил Евгений Бочкарев. «Как хорошо, что я переехала. С ребенком невозможно было на площадку выйти», - жалуется Юлия Власова.
Часть новосибирцев при этом считает, что дело не в нации и все зависит от человека. «Человек человеку волк. Очень печально, что люди в 21 веке живут навязанными шаблонами, разделениями…скорее бы созидательное общество! Где все люди будут едины!», - сетует сибирячка под псевдонимом Emilia Shefer.
«В любой нации есть идиоты, к сожалению! Не надо национализм здесь сеять. Нужно с уважением относиться к людям любой национальности и религии. А диаспора таджикская, в первую очередь должна отреагировать, если их земляк так высказался и наказать этого человека, как это делает Кадыров с чеченцами, которые себя вести правильно не умеют!», - написал Александр Блинов.
Многие даже отметили, что драка могла перерасти в полномасштабный конфликт, но этому помешало отсутствие оружия. «Очень хорошо, что ни у кого не оказалось ножа или ствола. Одно неверное движение – и один из участников может превратиться в убийцу. Сломанные судьбы, суды и сроки. Слезы родных и близких», - написал Никита Кудасов. «Да, могли бы применить оружие на эмоциях. Потом один бы лежал, а другой сидел», - поддержал его Александр Плотников.
Отдельные «горячие головы» даже предлагают объединяться по национальному признаку, чтобы защитить Новосибирск от мнимого произвола иностранцев. В ответ на это последовал весьма ироничный комментарий от Юлии Рагозиной.
«Русские не могут взять верх, потому что нет единства. Прискорбно, да? А, может, попробуем вместе все быть? За что битвы-то? Люди, оставайтесь людьми, не гадьте там, где живете – и всем будет счастье», - написала сибирячка.
Конфликт в районе МЖК произошел вечером 30 мая. Под окнами дома по улице Высоцкого,42 завязалась драка между двумя мужчинами. При этом столкновение наблюдали более двадцати человек.