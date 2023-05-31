«Должна отреагировать диаспора»: новосибирцев возмутила вечерняя драка на МЖК

Многие даже отметили, что драка могла перерасти в полномасштабный конфликт, но этому помешало отсутствие оружия. «Очень хорошо, что ни у кого не оказалось ножа или ствола. Одно неверное движение – и один из участников может превратиться в убийцу. Сломанные судьбы, суды и сроки. Слезы родных и близких», - написал Никита Кудасов. «Да, могли бы применить оружие на эмоциях. Потом один бы лежал, а другой сидел», - поддержал его Александр Плотников.