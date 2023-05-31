Губернатор проконтролировал исполнение поручений по развитию Академгородка 2.0

Основные показатели деятельности Академпарка демонстрируют устойчивый и динамичный рост. Количество резидентов парка в 2022 году составило 333, численность сотрудников – 9,3 тыс. человек. По итогам 2022 года выручка резидентов составила 40,3 млрд рублей, увеличившись на 27,1%, по сравнению с 2021 годом. Налоговые поступления составили 3,5 млрд рублей, показав рост в 25%, из них в консолидированный бюджет Новосибирской области – 1,75 млрд рублей, что на 16,7% превышает уровень 2021 года.