Как открытие вклада поможет сберечь деньги

Тех, кто хочет удачно вложить накопления и не хочет долго ждать, заинтересует вклад с коротким сроком размещения и высокой процентной ставкой. Среди предложений различных банков стоит обратить внимание на новый социальный вклад от Почта Банка «Добро пожаловать». Социальным он называется потому, что доступен даже для людей с невысоким доходом – на него можно положить от 10 000 до 200 000 рублей на короткий срок – 6 месяцев. А получить в итоге 9% годовых дохода. Сегодня это одна из самых высоких ставок на рынке.