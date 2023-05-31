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Спустя 28 лет пойман виновный в кровавой расправе в Оренбурге: он жил в Новосибирске

31 мая 2023, 05:36
Фото: 1MI

В Новосибирске поймали подозреваемого в тройном убийстве в Оренбурге

Мужчину, подозреваемого в убийстве троих людей, включая беременную девушку, 28 лет назад, нашли и задержали в Новосибирске. Об этом сообщает Следственный комитет.

Следствие установило, что двое мужчин проникли в квартиру в Оренбурге и задушили сначала женщину, затем ее дочь и маленького сына. Кроме того, они нанесли им ножевые ранения.

Подельникам удалось тщательно скрыть следы преступления, но одного из них задержали только в апреле 2023 года, он скрылся, поменяв фамилию, и проживал в Оренбурге. Второй задержан в Новосибирске, и сейчас решается вопрос об аресте.

Из квартиры жертв были похищены 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

#Алина Шефер#Криминал#18+#Убийство#Новосибирск#Новосибирская область
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