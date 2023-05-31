Спустя 28 лет пойман виновный в кровавой расправе в Оренбурге: он жил в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Следствие установило, что двое мужчин проникли в квартиру в Оренбурге и задушили сначала женщину, затем ее дочь и маленького сына. Кроме того, они нанесли им ножевые ранения.
Подельникам удалось тщательно скрыть следы преступления, но одного из них задержали только в апреле 2023 года, он скрылся, поменяв фамилию, и проживал в Оренбурге. Второй задержан в Новосибирске, и сейчас решается вопрос об аресте.
Из квартиры жертв были похищены 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.