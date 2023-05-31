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В Новосибирске директор детдома сменился после гибели 15-летнего подростка

31 мая 2023, 08:36
Фото: 1MI
Директор якобы уволилась
Директор детдома, где несколько месяцев назад погиб подросток, который хотел сбежать из учреждения, уволилась, заявляют источники СМИ.

Руководство новосибирского детского дома, где погиб 15-летний подросток в результате неудачной попытки сбежать с другим ребенком через окно, было сменено.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. В марте 2023 года мальчика нашли около здания детского дома без сознания.

Ребенка занесли обратно в детдом, но скорую не вызвали, и мальчик скончался. Трагедия произошла после неудачной попытки уйти из детского дома.

Ранее учреждение возглавляла Елена Молчанова, но сейчас ее имя исчезло с сайта. Имя нового руководителя пока неизвестно. Однако источники заявляют, что директор ушла на пенсию, пишет «КП-Новосибирск».

В Новосибирске погиб 15-летний подросток при побеге из детского дома
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#Эмилия Губарева#Дети#Увольнение#Директор#Новый директор#Общество#Новосибирск
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