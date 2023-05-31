В Новосибирске директор детдома сменился после гибели 15-летнего подростка

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Руководство новосибирского детского дома, где погиб 15-летний подросток в результате неудачной попытки сбежать с другим ребенком через окно, было сменено.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. В марте 2023 года мальчика нашли около здания детского дома без сознания.
Ребенка занесли обратно в детдом, но скорую не вызвали, и мальчик скончался. Трагедия произошла после неудачной попытки уйти из детского дома.
Ранее учреждение возглавляла Елена Молчанова, но сейчас ее имя исчезло с сайта. Имя нового руководителя пока неизвестно. Однако источники заявляют, что директор ушла на пенсию, пишет «КП-Новосибирск».