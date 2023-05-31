В Новосибирске продают культовый Lamborghini Countach за 84 млн рублей

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Продавец просит за красную машину, произведенную около 30 лет назад, 84 млн рублей. Lamborghini Countach был выпущен в период с 1974 по 1990 годы, всего произведено около 2 тысяч таких автомобилей.
За дизайн модели отвечал Марчелло Гандини. По словам продавца, двигатель машины был модифицирован в 1985 году, который достигал мощности в 455 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 4,9 секунды.
Автор объявления отмечает, что Lamborghini Countach — это культовый автомобиль, который стал легендой итальянского автомобилестроения и который все ценители хорошего транспорта мечтают приобрести.