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В Новосибирске продают культовый Lamborghini Countach за 84 млн рублей

31 мая 2023, 04:07
Фото: Авито
Автомобиль отдают за 84 млн рублей
На одном из бесплатных сайтов с объявлениями размещено сообщение о продаже легендарного итальянского автомобиля Lamborghini Countach 25th Anniversary 1990 года выпуска в Новосибирске.

Продавец просит за красную машину, произведенную около 30 лет назад, 84 млн рублей. Lamborghini Countach был выпущен в период с 1974 по 1990 годы, всего произведено около 2 тысяч таких автомобилей.

За дизайн модели отвечал Марчелло Гандини. По словам продавца, двигатель машины был модифицирован в 1985 году, который достигал мощности в 455 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Автор объявления отмечает, что Lamborghini Countach — это культовый автомобиль, который стал легендой итальянского автомобилестроения и который все ценители хорошего транспорта мечтают приобрести.

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#Эмилия Губарева#Автомобиль#Автомобили#Продажа#Транспорт#Общество#Новосибирск
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