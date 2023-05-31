В Новосибирске столб густого дыма накрыл улицу Большевистскую - что горит

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
По словам очевидцев, загорелось строящееся здание на Большевистской 43/1. Рядом находится станция метро, ресторан «Вкусно и точка».
«В 11:13 выехали на сообщение о возгорании по улице Большевистская. На кровле строящегося 8-этажного дома горят строительные материалы на площади 20 кв.м», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.
Возгорание уже тушат. Никто не пострадал, по последним данным.