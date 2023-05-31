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В Новосибирске столб густого дыма накрыл улицу Большевистскую - что горит

31 мая 2023, 04:33
Фото: АСТ-54/ВК

В Новосибирске загорелась крыша строящегося дома на Большевистской

Жители Новосибирска заметили густой черный дым возле Речного вокзала днем 31 мая. Фотографиями они поделились в соцсетях.

По словам очевидцев, загорелось строящееся здание на Большевистской 43/1. Рядом находится станция метро, ресторан «Вкусно и точка».

«В 11:13 выехали на сообщение о возгорании по улице Большевистская. На кровле строящегося 8-этажного дома горят строительные материалы на площади 20 кв.м», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Возгорание уже тушат. Никто не пострадал, по последним данным.

#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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