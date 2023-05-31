В новосибирской деревне Покровка почти три месяца живут без воды

При этом у местных властей пока нет деньги на ремонт водоснабжения. Выделять средства из сельского бюджета также не планируется. В результате сельчане вынуждены буквально выживать без воды. Большинство жителей являются пенсионерами, у которых нет ни сил, ни возможностей привозить ее из других деревень.