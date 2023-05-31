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В новосибирской деревне Покровка почти три месяца живут без воды

31 мая 2023, 12:58
Фото: ВК / АСТ-54
В деревне уже третий месяц нет воды

В новосибирской деревне Покровка почти три месяца живут без воды

Жители деревни Покровка Купинского района несколько месяцев пытаются выжить без воды. Ее отключили по техническим причинам.
«В нашей деревне уже три месяца нет воды. В такое пожароопасное время жители остались без капли воды. С 10 апреля отключили воду в связи с аварией на водоканале», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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При этом у местных властей пока нет деньги на ремонт водоснабжения. Выделять средства из сельского бюджета также не планируется. В результате сельчане вынуждены буквально выживать без воды. Большинство жителей являются пенсионерами, у которых нет ни сил, ни возможностей привозить ее из других деревень.

На произошедшее уже отреагировали новосибирцы. «Скинулись и сделали свою скважину. Тогда проблем с водой не будет», - считает пользователь под псевдонимом Митяй Буханкин. «Я тоже выживаю, только без горячей воды», - сетует Татьяна Татьянина. «Нужно брать ситуацию в свои руки. Если частный сектор, то создавайте свое ТОС. Все в ваших руках», - советует Алексей Нагайцев.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Деревня#Вода#Водоснабжение#Соцсети
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