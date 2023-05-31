В новосибирской деревне Покровка почти три месяца живут без воды

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
«В нашей деревне уже три месяца нет воды. В такое пожароопасное время жители остались без капли воды. С 10 апреля отключили воду в связи с аварией на водоканале», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
При этом у местных властей пока нет деньги на ремонт водоснабжения. Выделять средства из сельского бюджета также не планируется. В результате сельчане вынуждены буквально выживать без воды. Большинство жителей являются пенсионерами, у которых нет ни сил, ни возможностей привозить ее из других деревень.
На произошедшее уже отреагировали новосибирцы. «Скинулись и сделали свою скважину. Тогда проблем с водой не будет», - считает пользователь под псевдонимом Митяй Буханкин. «Я тоже выживаю, только без горячей воды», - сетует Татьяна Татьянина. «Нужно брать ситуацию в свои руки. Если частный сектор, то создавайте свое ТОС. Все в ваших руках», - советует Алексей Нагайцев.