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В Новосибирской области начался сезон сбора первых шампиньонов

31 мая 2023, 03:04
Фото: 1MI
Жители Новосибирской области в конце весны начали собирать первый урожай шампиньонов. Грибники рассказали Atas.info, где их находят и как выращивают сами.

Первой корзинкой шампиньонов поделился в соцсетях 30 мая новосибирец Антон. Грибы он нашел в Бугринском лесу и был очень удивлен тем, что они выросли так рано.

Другой сибиряк Константин обнаружил шампиньоны еще раньше, 24 мая у себя в огороде в Искитиме. Они выросли сами по себе.

«Уже срезал больше 5 шампиньонов. Они выросли без моего участия. Даже не поливал и дождя не было», - поделился грибник.
Фото: Константин Зеленцов

Опытные тихие «охотники» отмечают, что массово плодоносить шампиньоны начинают в июле. И это удивительно, что они активно растут в лесах сейчас.

«Шампиньоны любят расти на свалках и огородах. Их можно посеять мицелием. Набрать в пакет почву, на которой росли грибы в прошлом году, потом ее прикопать на влажное темное место, лучше в теплице. И на этом месте появится целый урожай. Летом они начнут плодоносить в Каргате, Искитиме, в поселке Каинская Заимка», - рассказала Atas.info миколог-любитель Надежда.

А вот сезон сморчков наоборот подходит к концу. Половина урожая – это гнилые грибы.

#Алина Шефер#Грибы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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