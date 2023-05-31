В Новосибирской области начался сезон сбора первых шампиньонов

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Первой корзинкой шампиньонов поделился в соцсетях 30 мая новосибирец Антон. Грибы он нашел в Бугринском лесу и был очень удивлен тем, что они выросли так рано.
Другой сибиряк Константин обнаружил шампиньоны еще раньше, 24 мая у себя в огороде в Искитиме. Они выросли сами по себе.
«Уже срезал больше 5 шампиньонов. Они выросли без моего участия. Даже не поливал и дождя не было», - поделился грибник.
Опытные тихие «охотники» отмечают, что массово плодоносить шампиньоны начинают в июле. И это удивительно, что они активно растут в лесах сейчас.
«Шампиньоны любят расти на свалках и огородах. Их можно посеять мицелием. Набрать в пакет почву, на которой росли грибы в прошлом году, потом ее прикопать на влажное темное место, лучше в теплице. И на этом месте появится целый урожай. Летом они начнут плодоносить в Каргате, Искитиме, в поселке Каинская Заимка», - рассказала Atas.info миколог-любитель Надежда.
А вот сезон сморчков наоборот подходит к концу. Половина урожая – это гнилые грибы.