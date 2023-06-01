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Базы отдыха в Новосибирской области: где провести летние выходные

1 июня 2023, 13:54
Фото: piqsels.com
Базы отдыха в Новосибирской области: где провести летние выходные
Началась пора отпусков, и люди все чаще ищут информацию о базах отдыха, на которых можно недорого отдохнуть в компании или с детьми в свободное от работы время. Где новосибирцам провести отпуск или выходные летом 2023 года — читайте в статье.

Недорогие базы отдыха на выходные под Новосибирском

Базы отдыха, расположенные на территории Новосибирской области, предоставляют отдыхающим услуги и опции на любой вкус и бюджет в летний сезон. В числе вариантов размещения — свои и арендованные палатки, гостевые домики, коттеджи и комфортабельные номера со всеми удобствами. Цены на проживание колеблются в пределах 250 — 3000 рублей в сутки.

Набор услуг и опций, предлагаемых базами отдыха, примерно схож: спортивные площадки, детские игровые зоны, прогулки верхом на лошадях, катание на велосипедах и квадроциклах, экскурсии, сауна (баня), бассейн, пляж, мангальные зоны, рыбалка, аренда катамаранов. Какие-то из них уже включены в стоимость, а иные приходится оплачивать отдельно.

В сегменте недорогих баз отдыха летом у отдыхающих популярны база в часе езды от Новосибирска — недалеко от села Новопичугово, на берегу Обского моря, а также база отдыха у села Завьялово в Искитимском районе Новосибирской области, на берегу Караканского залива.

Недорогие базы отдыха на выходные под НовосибирскомНедорогие базы отдыха на выходные под Новосибирском
Недорогие базы отдыха на выходные под Новосибирском
Фото: piqsels.com

Базы отдыха с отдельными домиками в Новосибирской области

Проживание в отдельно стоящих домиках в лесу или на берегу водоема — наиболее распространенная опция на загородных базах отдыха летом. Около таких домов часто устанавливаются беседка и мангал, а также есть декоративная изгородь, добавляющая ощущения приватности. Отдельные домики и коттеджи популярны у отдыхающих, ищущих уединения.

Обособленные дома могут быть оборудованы кухней и камином. Вместимость бунгало и коттеджей варьируется от двух до восьми — двенадцати человек, а цена на проживание начинается от 600 — 800 рублей в сутки и зависит от количества гостей и включенных в прайс услуг.

В этой категории у жителей и гостей Новосибирской области пользуются популярностью туристический комплекс на берегу озера Чаны, у деревни Мальково Купинского района и база отдыха недалеко от села Боровое, на берегу Обского моря.

Базы отдыха с рыбалкой в Новосибирской области

Расположенные в прибрежной зоне базы отдыха предлагают летом своим гостям рыбалку, при этом удочки можно как привезти с собой, так и взять в аренду на месте. Как правило, в водоемах возле обычных баз рыбу можно ловить бесплатно. Но есть и узкоспециализированные рыболовные базы на платных водоемах, где плата взимается за проведенные у воды часы, а также в зависимости от размера улова.

В этом сегменте у рыболовов-любителей популярны база отдыха у села Кирза в Ордынском районе, а также база неподалеку от села Быстровка в Искитимском районе Новосибирской области.

Базы отдыха с рыбалкой в Новосибирской областиБазы отдыха с рыбалкой в Новосибирской области
Базы отдыха с рыбалкой в Новосибирской области
Фото: piqsels.com

Базы отдыха с бассейном в Новосибирской области

Еще одной распространенной опцией на базах отдыха летом является бассейн. Он может быть предназначен только для взрослых или только для детей, а может быть и общим, оборудованным с одного конца «лягушатником». Бассейны устраиваются как на открытом воздухе, так и под крышей либо при сауне или бане.

Пользование бассейном в большинстве случаев уже включено в стоимость, если не предусмотрено никаких дополнительных услуг, например обучение детей плаванию с инструктором или пользование водными аттракционами. Кроме того, платный доступ к бассейну может иметь место в случае, когда искусственный водоем является частью сауны и пользование им включено в прайс банных услуг.

Отдыхающие хорошо отзываются о базах отдыха с бассейном, расположенных возле поселка Тула в Искитимском районе и недалеко от села Боровое на берегу Обского моря в Новосибирской области.

Базы отдыха с детской игровой зоной в Новосибирской области

Многие базы отдыха позиционируют себя как семейные, то есть предусматривают летний отдых с детьми. На территориях таких баз оборудованы детские игровые зоны — площадки для детей постарше и комнаты для малышей, а также детские бассейны, водные горки и аттракционы.

Пользование площадками и игровыми комплексами для детей в большинстве случаев бесплатно для отдыхающих, за исключением занятий с инструкторами, экскурсий и других дополнительных услуг.

Жители и гости региона высоко оценивают услуги, предоставляемые в этом сегменте базами отдыха, расположенными у села Новопичугово в Ордынском районе и недалеко от села Завьялово в Искитимском районе Новосибирской области.

Базы отдыха с детской игровой зоной в Новосибирской областиБазы отдыха с детской игровой зоной в Новосибирской области
Базы отдыха с детской игровой зоной в Новосибирской области
Фото: piqsels.com
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