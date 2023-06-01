Расположенные в прибрежной зоне базы отдыха предлагают летом своим гостям рыбалку, при этом удочки можно как привезти с собой, так и взять в аренду на месте. Как правило, в водоемах возле обычных баз рыбу можно ловить бесплатно. Но есть и узкоспециализированные рыболовные базы на платных водоемах, где плата взимается за проведенные у воды часы, а также в зависимости от размера улова.