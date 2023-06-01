Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Базы отдыха, расположенные на территории Новосибирской области, предоставляют отдыхающим услуги и опции на любой вкус и бюджет в летний сезон. В числе вариантов размещения — свои и арендованные палатки, гостевые домики, коттеджи и комфортабельные номера со всеми удобствами. Цены на проживание колеблются в пределах 250 — 3000 рублей в сутки.
Набор услуг и опций, предлагаемых базами отдыха, примерно схож: спортивные площадки, детские игровые зоны, прогулки верхом на лошадях, катание на велосипедах и квадроциклах, экскурсии, сауна (баня), бассейн, пляж, мангальные зоны, рыбалка, аренда катамаранов. Какие-то из них уже включены в стоимость, а иные приходится оплачивать отдельно.
В сегменте недорогих баз отдыха летом у отдыхающих популярны база в часе езды от Новосибирска — недалеко от села Новопичугово, на берегу Обского моря, а также база отдыха у села Завьялово в Искитимском районе Новосибирской области, на берегу Караканского залива.
Проживание в отдельно стоящих домиках в лесу или на берегу водоема — наиболее распространенная опция на загородных базах отдыха летом. Около таких домов часто устанавливаются беседка и мангал, а также есть декоративная изгородь, добавляющая ощущения приватности. Отдельные домики и коттеджи популярны у отдыхающих, ищущих уединения.
Обособленные дома могут быть оборудованы кухней и камином. Вместимость бунгало и коттеджей варьируется от двух до восьми — двенадцати человек, а цена на проживание начинается от 600 — 800 рублей в сутки и зависит от количества гостей и включенных в прайс услуг.
В этой категории у жителей и гостей Новосибирской области пользуются популярностью туристический комплекс на берегу озера Чаны, у деревни Мальково Купинского района и база отдыха недалеко от села Боровое, на берегу Обского моря.
Расположенные в прибрежной зоне базы отдыха предлагают летом своим гостям рыбалку, при этом удочки можно как привезти с собой, так и взять в аренду на месте. Как правило, в водоемах возле обычных баз рыбу можно ловить бесплатно. Но есть и узкоспециализированные рыболовные базы на платных водоемах, где плата взимается за проведенные у воды часы, а также в зависимости от размера улова.
В этом сегменте у рыболовов-любителей популярны база отдыха у села Кирза в Ордынском районе, а также база неподалеку от села Быстровка в Искитимском районе Новосибирской области.
Еще одной распространенной опцией на базах отдыха летом является бассейн. Он может быть предназначен только для взрослых или только для детей, а может быть и общим, оборудованным с одного конца «лягушатником». Бассейны устраиваются как на открытом воздухе, так и под крышей либо при сауне или бане.
Пользование бассейном в большинстве случаев уже включено в стоимость, если не предусмотрено никаких дополнительных услуг, например обучение детей плаванию с инструктором или пользование водными аттракционами. Кроме того, платный доступ к бассейну может иметь место в случае, когда искусственный водоем является частью сауны и пользование им включено в прайс банных услуг.
Отдыхающие хорошо отзываются о базах отдыха с бассейном, расположенных возле поселка Тула в Искитимском районе и недалеко от села Боровое на берегу Обского моря в Новосибирской области.
Многие базы отдыха позиционируют себя как семейные, то есть предусматривают летний отдых с детьми. На территориях таких баз оборудованы детские игровые зоны — площадки для детей постарше и комнаты для малышей, а также детские бассейны, водные горки и аттракционы.
Пользование площадками и игровыми комплексами для детей в большинстве случаев бесплатно для отдыхающих, за исключением занятий с инструкторами, экскурсий и других дополнительных услуг.
Жители и гости региона высоко оценивают услуги, предоставляемые в этом сегменте базами отдыха, расположенными у села Новопичугово в Ордынском районе и недалеко от села Завьялово в Искитимском районе Новосибирской области.