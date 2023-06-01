Две девушки за рулем спровоцировали пробку в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
«У дома №1 на улице Шамшурина дорогу не поделили девушки за рулём лифтбека Skoda Rapid и седана Subaru Legacy. В автомобиле Skoda сработали подушки безопасности», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Одна из машин двигалась в сторону Комсомольского проспекта, другая – проезда Ващука. Из-за неожиданного столкновения возник транспортный коллапс из-за перекрытия участка дороги. Кроме того, затруднено движение на улице Ленина и Комсомольском проспекте. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Минус два дурака на дороге. Это хорошо», - считает Андрей Козырь. «Страховочка обеспечена», - написал Данил Сивак. «Да у нас 90% аварий – транспортный коллапс», - сетует Юрий Титов.