Две девушки за рулем спровоцировали пробку в центре Новосибирска

Одна из машин двигалась в сторону Комсомольского проспекта, другая – проезда Ващука. Из-за неожиданного столкновения возник транспортный коллапс из-за перекрытия участка дороги. Кроме того, затруднено движение на улице Ленина и Комсомольском проспекте. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.