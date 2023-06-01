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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

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Две девушки за рулем спровоцировали пробку в центре Новосибирска

1 июня 2023, 12:59
Фото: ВК / АСТ-54
Девушки не поделили дорогу

В Новосибирске возникла пробка из-за столкновения девушек на иномарках

В Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП. Причиной стало столкновение двух иномарок.
«У дома №1 на улице Шамшурина дорогу не поделили девушки за рулём лифтбека Skoda Rapid и седана  Subaru Legacy. В автомобиле Skoda сработали подушки безопасности», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Одна из машин двигалась в сторону Комсомольского проспекта, другая – проезда Ващука. Из-за неожиданного столкновения возник транспортный коллапс из-за перекрытия участка дороги. Кроме того, затруднено движение на улице Ленина и Комсомольском проспекте. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Минус два дурака на дороге. Это хорошо», - считает Андрей Козырь. «Страховочка обеспечена», - написал Данил Сивак. «Да у нас 90% аварий – транспортный коллапс», - сетует Юрий Титов.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Соцсети
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