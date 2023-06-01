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Published Сегодня, 21:57
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Из чего состоит экзамен ЕГЭ по математике 2023
Второй обязательный экзамен вот-вот напишут ученики 11-х классов в России, включая Новосибирскую область. ЕГЭ по математике будет состоять из двух частей. Часть 1 принесет 11 баллов или 35% от общего числа баллов экзамена – там 11 заданий с кратким ответом. Часть 2 — это 7 заданий с развернутым ответом, которые принесут первичных 20 баллов или 65% от общего количества баллов экзамена.
Для выполнения заданий первой части нужно записать верное числовое значение в предоставленный бланк. В свою очередь задания второй части требуют более детального ответа: необходимо подробно расписать решение, учитывая все критерии оценивания.
Информацию о баллах за ЕГЭ в 2023 году можно узнать на сайте Единого государственного экзамена или на портале "Госуслуги". Необходимо ввести личные данные, такие как ФИО, данные паспорта или код регистрации ЕГЭ. Все результаты также будут доступны на сайте НИМРО.
Несмотря на то, что ответы на ЕГЭ математике можно найти во многих каналах и группах, доверять им не рекомендуется. В большинстве случаев ответы являются ложными, а подобные сайты злоумышленники используют для мошенничества и вымогательства денег. Шанс того, что такие ответы будут верными, крайне мал. Кроме того, ваши КИМы содержат уникальные задания, которые неизвестны никаким сторонним лицам, включая наблюдателей. Поэтому лучше положиться на свои знания и не рассчитывать на фальшивые решения.