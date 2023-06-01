Несмотря на то, что ответы на ЕГЭ математике можно найти во многих каналах и группах, доверять им не рекомендуется. В большинстве случаев ответы являются ложными, а подобные сайты злоумышленники используют для мошенничества и вымогательства денег. Шанс того, что такие ответы будут верными, крайне мал. Кроме того, ваши КИМы содержат уникальные задания, которые неизвестны никаким сторонним лицам, включая наблюдателей. Поэтому лучше положиться на свои знания и не рассчитывать на фальшивые решения.