Каждого 8 числа месяца приходят пособия работающим родителям, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет. В июне они поступят на банковские карты и в почтовые отделения по графику – в четверг, 8 июня. Не изменит это и приближающийся праздник День России, который будем отмечать с 10 по 12 июня.