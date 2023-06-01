Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Известно, что с 1 июня родители начнут получать ежемесячные выплатах из средств материнского капитала. Они положены на детей до 3 лет.
Единой датой поступлений денег станет 5 число каждого месяца. В июне оно выпадает на понедельник.
Также традиционно пособия выплатят:
На банковскую карту деньги зачисляют каждый месяц 3 числа. Только в июне этого года дата выпадает на субботу, значит выплата придет раньше – 2 июня. Срок – до 25 июня.
Каждого 8 числа месяца приходят пособия работающим родителям, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет. В июне они поступят на банковские карты и в почтовые отделения по графику – в четверг, 8 июня. Не изменит это и приближающийся праздник День России, который будем отмечать с 10 по 12 июня.
Также 8-го числа начнут получать деньги семьи с детьми от 3 до 7 лет, которые еще не перешли на новое универсальное пособие.
Стоит отметить, новых пособий летом вводить не будут несмотря на слухи об этом. Напомним, многие россияне обсуждают выплату в размере 10 000 рублей, которую якобы хотели перечислить семьям в День защиты детей 1 июня.