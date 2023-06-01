atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Изображение материала

График выплаты детских пособий в июне 2023 года

1 июня 2023, 04:50
Фото: 1MI
График детских пособий в июне 2023
Семьи России и Новосибирской области начнут досрочно получать пособия на детей в июне 2023 года. Социальный фонд подготовил график выплат матпомощи, а также сообщил о некоторых изменениях.

Какие пособия и кто получит с 1 июня 2023 года:

Известно, что с 1 июня родители начнут получать ежемесячные выплатах из средств материнского капитала. Они положены на детей до 3 лет.

Единой датой поступлений денег станет 5 число каждого месяца. В июне оно выпадает на понедельник.

Также традиционно пособия выплатят:

  • Детям от 8 до 17 лет;
  • Беременным, вставшим на учет до 12 недель;
  • Безработным родителям, воспитывающим ребенка до 1,5 лет;
  • Детям военных.

На банковскую карту деньги зачисляют каждый месяц 3 числа. Только в июне этого года дата выпадает на субботу, значит выплата придет раньше – 2 июня. Срок – до 25 июня.

Какие детские пособия ждать после 3 июня 2023 года:

Каждого 8 числа месяца приходят пособия работающим родителям, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет. В июне они поступят на банковские карты и в почтовые отделения по графику – в четверг, 8 июня. Не изменит это и приближающийся праздник День России, который будем отмечать с 10 по 12 июня.

Также 8-го числа начнут получать деньги семьи с детьми от 3 до 7 лет, которые еще не перешли на новое универсальное пособие.

Стоит отметить, новых пособий летом вводить не будут несмотря на слухи об этом. Напомним, многие россияне обсуждают выплату в размере 10 000 рублей, которую якобы хотели перечислить семьям в День защиты детей 1 июня.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Пособия#Выплаты#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Сегодня, 02:32
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
31 мая 09:32
Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Минералка без газа и светлая одежда: новосибирцев предупреждают об аномальной жаре
31 мая 13:41
Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе
31 мая 07:07
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
31 мая 07:10