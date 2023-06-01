Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей

Андрей Травников отметил, что 1-е июня – замечательный праздник и дополнительный повод порадовать детей: «Но кроме того, для нас, взрослых, это серьёзный повод поговорить о том, что ещё мы можем сделать для нашего молодого поколения. Нет другой такой страны, как наша, с такой долей участия государства в жизни, образовании, создании условий для здоровья и отдыха детей, как Россия. Наша страна – единственная, кто вкладывает столько сил и средств в то, чтобы детям хорошо жилось, чтобы у них были все условия для образования и отдыха. Может быть, пока ещё не тот охват детей, как был в нашем детстве в советское время. Но самое главное – мы как страшный сон забываем то, что творилось в девяностые и нулевые годы, когда своими руками, по сути дела, разрушали то, что любили, к чему привыкли и чем гордились. Разные советчики «из-за бугра» нам говорили о том, что надо снижать социальную нагрузку на бюджет, иначе мы никогда не построим современную экономику; многие менеджеры избавлялись на своих предприятиях от социально-бытового комплекса, закрывали и «скидывали» детские лагеря.