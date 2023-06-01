Новосибирские прокуроры предъявили претензии к четырнадцати детским лагерям

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, претензии со стороны надзорного ведомства были предъявлены к четырнадцати детским лагерям. В учреждениях выявили нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, а также недостатки в обеспечении пожарной безопасности. По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 45 человек.
Кроме этого, прокуроры дают оценку лагерям по их укомплектованию квалифицированными кадрами и медицинским персоналом, а также выполнению всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности детей.
Летний сезон в Новосибирской области начался 1 июня. Планируется, что свое здоровье в детских лагерях поправят более 120 тысяч юных новосибирцев.