Новосибирские прокуроры предъявили претензии к четырнадцати детским лагерям

Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, претензии со стороны надзорного ведомства были предъявлены к четырнадцати детским лагерям. В учреждениях выявили нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, а также недостатки в обеспечении пожарной безопасности. По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 45 человек.