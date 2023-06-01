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Новосибирские прокуроры предъявили претензии к четырнадцати детским лагерям

1 июня 2023, 12:04
Фото: 1MI
В детских лагерях отдохнут более 120 тысяч детей

Новосибирские прокуроры предъявили претензии к четырнадцати детским лагерям

В Новосибирской области начался летний сезон в детских оздоровительных лагерях. В части из них уже выявлены нарушения законодательства.

Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, претензии со стороны надзорного ведомства были предъявлены к четырнадцати детским лагерям. В учреждениях выявили нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, а также недостатки в обеспечении пожарной безопасности. По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 45 человек.

Кроме этого, прокуроры дают оценку лагерям по их укомплектованию квалифицированными кадрами и медицинским персоналом, а также выполнению всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности детей.

Летний сезон в Новосибирской области начался 1 июня. Планируется, что свое здоровье в детских лагерях поправят более 120 тысяч юных новосибирцев.

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