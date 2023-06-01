Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Название "Обская кругосветка" первоначально появилось в среде любителей велотуризма - так стали называть интересный веломаршрут, который не требует много времени, но позволяет получить массу положительных эмоций от окружающих видов и попедалить в самых разных условиях - от ровного асфальта, до вязкого песка в Караканском бору. Различали так назывемую большую кругосветку - поездку из Новосибирска вокруг всего Новосибирского водохранилища, через Камень-на-Оби, и малую - с переправой на пароме Спирино-Чингис.
О последнем маршруте и пойдет речь, поскольку именно на нем сосредоточены все основные достопримечательности. Автор проехал по нему как на автомобиле, так и на велосипеде, и если сравнивать впечатления, то конечно, остановился бы на двухколесном транспорте. Но мало кто без подготовки соберется поехать в поход на 370 километров, а вот на машине эта дорога преодолевается легко и комфортно.
Предполагается, что на автомобильном маршруте предусматривается одна ночевка и тут уже решать вам: заночевать в своей палатке на берегу водохранилища или остановиться на одной из баз, расположенных на обоих берегах, в какую бы сторону по кольцу вы не двигались.
Итак, стартуем из Новосибирска по Ордынской трассе. Это самый неинтересный участок, разнообразить который можно краткой экскурсией по так назыываемой "Заволокинской деревне" перед Ордынском и фотосессий около старого атмосферного дебаркадера перед райцентром. Мимо первой не проедете, он стоит прямо на трассе, месторасположение второго легко найти в любом поисковике. До самого дебаркадера на машине доехать нельзя, ее нужно будет оставить в лесу и немного пройти пешком.
После Ордынска следуем до развилки на Кирзу и двигаемся в этом направлении до деревни Антоново, это недалеко от границы с Алатайским краем. Здест находится могила жертв страшной трагедии в сентябре 1945, когда произошел пожар на пароходе "Коллективист". Погибли десятки людей. А в самой деревне, уткнувшись в берег, стоит остов колесного судна, который многие принимают за тот самый пароход. Но нет, это другой корабль, предположительно его название "Михаил Фрунзе". При известной доле сноровки можно забраться на палубу и даже спуститься в трюм, где сохранились остатки силовой установки.
После осмотра парохода возвращаемся назад, к деревне Спирино. В саму деревню нам не нужно, следуем по указателям к паромной переправе, которая находится рядом с ней. Но первым делом изучаем так называемую Спиринскую печь, она совсем рядом с местом швартовки парома.
Паромная переправа представляет из себя небольшую баржу, пришвартованную сбоку к катеру. Паромы отчаливают летом примерно каждые полчаса, с раннего утра до позднего вечера, с актуальным расписанием и ценами можно ознакомиться на сайте администрации Ордынского района. Путь на другой берег занимает всего 15-20 минут.
Село Чингис, где на другом берегу причалит паром - одно из первых русских поселений на территории Новосибирской области. Официально история поселения отсчитывается с 1630 года. Но искать тут артефакты тех времен смысла нет. Наиболее интересная постройка - церковь Петра и Павла. Впервые упоминание о деревянном храме в честь Первоверховных Апостолов Петра и Павла встречается в документах 1756 года. Каменное здание было решено построить в 1807 году. У храма очень интересная история и необычная роспись цветной глиной. Но об этом вам с удовольствием расскажут прямо на месте представители церкви.
Есть рядом и еще одно малоизвестное историческое место. Древний погост находится в нескольких километрах от островной части села Чингис, недалеко от места, где раннее находилось село Милованово. Останки людей постепенно поглощает вода, которая размывает обрывистый берег. У кромки воды можно обнаружить кости и черепа, из берега торчат остатки гробов, захороненных на разной глубине, которые рано или поздно тоже рухнут вниз. Подробно рассказывать, как туда добраться, мы не будем, во избежание разграбления захоронения случайным туристом.
После села Чингис мы въезжаем в знаменитый Караканский сосновый бор. Наверное, трудно найти человека в Новосибирске, который хотя бы раз там не был, или хотя бы не слышал о нем. К сожалению, популярность этого красивейшего места имеет и обратную сторону. Десятки тысяч отдыхающих отставляют за собой горы мусора.
Здесь стоит сделать небольшую ремарку и напомнить, что в 2022 году Караканский бор обрел статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Как говорят чиновники на своем языке, это позволит "упорядочить рекреационную деятельность, а также снизить нагрузку, которую она оказывает". То есть, захламление и замусоривание территории. Предполагается, что будет создано государственное учреждение с целью управления природным парком, которое будет проводить работы по обустройству территории, в том числе и обеспечивать функционирование постов охраны. Однако власти уверяют, что въезд в Караканский бор будет по-прежнему бесплатным.
Двигаясь по лесной дороге вдоль берега, вы никак не пропустите карьер около деревни Абрашино. Тут можно взять напрокат катамаран, лодку, и даже заняться дайвингом - есть все оборудование и опытные инструкторы.
Далее на пути лежит деревня Нижнекаменка. Оттуда тоже ходит паром через водохранилище и его пристань послужит нам ориентиром - напротив нее через дорогу можно спуститься к небольшой речке и совершить по ней небольшое пешее путешествие. По пути можно любоваться скалами девонского периода, а в финале ждет красивый водопад.
А далее возможны два варианта: переправиться на пароме до Ордынска и вернуться домой прежней дорогой, либо поехать дальше, до конца Караканского бора, далее через села Завьялово и Бурмистрово выехать на трассу Искитим-Новосибирск и продолжить свой путь в город. Нам по душе больше второй вариант, тем более, что в Бурмистрово продают очень вкусные беляши и пирожки, а на уличном рынке можно купить восхитительное копченое сало.