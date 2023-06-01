После Ордынска следуем до развилки на Кирзу и двигаемся в этом направлении до деревни Антоново, это недалеко от границы с Алатайским краем. Здест находится могила жертв страшной трагедии в сентябре 1945, когда произошел пожар на пароходе "Коллективист". Погибли десятки людей. А в самой деревне, уткнувшись в берег, стоит остов колесного судна, который многие принимают за тот самый пароход. Но нет, это другой корабль, предположительно его название "Михаил Фрунзе". При известной доле сноровки можно забраться на палубу и даже спуститься в трюм, где сохранились остатки силовой установки.