Одолевшую грабителя храбрую девочку из Новосибирска Марию Исаеву наградил глава МВД

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Зимой хрупкая девочка в Академгородке смогла дать отпор грабителю. Задержать ей мужчину не удалось, зато она сумела перечислить четкие приметы полицейским. Они по горячим следам поймали вора.
По видеосвязи глава МВД лично побеседовал с детьми, которые получили заслуженную награду, а начальник областного управления полиции Андрей Кульков вручил смелой школьнице цветы и награду.
Колокольцев отметил важность отзывчивости молодых людей в работе полиции. Он выразил признательность всем, кто не остается равнодушным к происходящему вокруг.