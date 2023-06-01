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Одолевшую грабителя храбрую девочку из Новосибирска Марию Исаеву наградил глава МВД

1 июня 2023, 10:46
Фото: ГУ МВД НСО
Детей за проявленное мужество при задержании преступников наградил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Одной из отличившихся стала 17-летняя школьница из Новосибирска Мария Исаева.

Зимой хрупкая девочка в Академгородке смогла дать отпор грабителю. Задержать ей мужчину не удалось, зато она сумела перечислить четкие приметы полицейским. Они по горячим следам поймали вора.

По видеосвязи глава МВД лично побеседовал с детьми, которые получили заслуженную награду, а начальник областного управления полиции Андрей Кульков вручил смелой школьнице цветы и награду.

Колокольцев отметил важность отзывчивости молодых людей в работе полиции. Он выразил признательность всем, кто не остается равнодушным к происходящему вокруг.

#Алина Шефер#Полиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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