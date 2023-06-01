Работник мэрии Новосибирска Хорошунов купил бойцам СВО бинокль за 66 тысяч рублей

Как сообщает Сиб. фм, артиллерийский бинокль и бронежилет «Архангел» были куплены на средства, отсуженные у компании «Рекламные технологии» (также известную как «Дизайнмастер»). Изначально судебная тяжба возникла из-за отказа компании убрать рекламные баннеры возле стелы «Новосибирск – город трудовой доблести». В мае нынешнего года Арбитражный суд удовлетворил требования Олега Хорошунова.