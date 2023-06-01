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Работник мэрии Новосибирска Хорошунов купил бойцам СВО бинокль за 66 тысяч рублей

1 июня 2023, 11:43
Фото: Сиб.фм
Судебные издержки были потрачены на нужды СВО

В Новосибирске сотрудник мэрии Хорошунов купил бойцам СВО бинокль за 66 тысяч рублей

Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов купил бинокль для нужд специальной военной операции. Его стоимость составила 66 тысяч рублей.

Как сообщает Сиб. фм, артиллерийский бинокль и бронежилет «Архангел» были куплены на средства, отсуженные у компании «Рекламные технологии» (также известную как «Дизайнмастер»).  Изначально судебная тяжба возникла из-за отказа компании убрать рекламные баннеры возле стелы «Новосибирск – город трудовой доблести». В мае нынешнего года Арбитражный суд удовлетворил требования Олега Хорошунова.

Бинокль будет направлен в ДНР новосибирским артиллеристам, бронежилет уже вручен бойцу СВО, выполняющего поставленные задачи под Кременной.

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#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Зона СВО
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