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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

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В Бердске пьяный пенсионер на «Тойоте» врезался в забор

1 июня 2023, 12:28
Фото: ГИБДД города Бердска
Пенсионер чудом выжил

В Бердске пьяный пенсионер на «Тойоте» врезался в забор

В Бердске произошло ДТП. 84-летний водитель чуть не разбился на иномарке.
«31 мая в 22.00 водитель 1939 года рождения двигался со стороны СНТ «Запрудный» в сторону СНТ «Орбита». У дома №412 СНТ «Луговое» он совершил съезд с дороги в правый кювет», - цитирует «КП-Новосибирск» инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бердска Юлию Ракунову.

В результате пенсионер на полной скорости врезался в металлический забор. Мужчина получил травмы и его доставили в больницу. Уже установлено, что пожилой водитель был сильно пьян. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#Бердск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Пенсионер#Алкогольное опьянение
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