В Бердске пьяный пенсионер на «Тойоте» врезался в забор

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«31 мая в 22.00 водитель 1939 года рождения двигался со стороны СНТ «Запрудный» в сторону СНТ «Орбита». У дома №412 СНТ «Луговое» он совершил съезд с дороги в правый кювет», - цитирует «КП-Новосибирск» инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бердска Юлию Ракунову.
В результате пенсионер на полной скорости врезался в металлический забор. Мужчина получил травмы и его доставили в больницу. Уже установлено, что пожилой водитель был сильно пьян. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.