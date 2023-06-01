В Бердске пьяный пенсионер на «Тойоте» врезался в забор

В результате пенсионер на полной скорости врезался в металлический забор. Мужчина получил травмы и его доставили в больницу. Уже установлено, что пожилой водитель был сильно пьян. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.