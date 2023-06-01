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В Бердске ушел из жизни лидер ЛДПР Игорь Горобец

1 июня 2023, 02:43
Фото: Игорь Горобец/страница в ВК
Игорь Горобец - лидер ЛДПР - скончался в Бердске
Скоропостижно скончался 31 мая Игорь Петрович Горобец, руководитель Бердского отделения ЛДПР. Ему было всего 55 лет.

Горобец родился в Казахстане в 1968 году. С начала своей карьеры он определился с выбором профессии и получил образование слесаря. Поэтому после он переехал в Бердск и работал на заводах. Затем заведовал городским парком культуры и отдыха.

В 2006 году Игорь Петрович присоединился к политической партии ЛДПР и вскоре стал координатором ее местного отделения в Бердске. Но его интересы расширились не только в политической, но и в культурной сфере: Горобец окончил НГПУ по специальности культурология.

В течение 17 лет Игорь Горобец активно занимался общественно-политической деятельностью. В 2013 году он стал членом Общественной палаты города Бердска и оставался на этом месте до своей смерти.

Кроме того, с 2014 года он участвовал в организации сбора гуманитарных помощи для защитников Донбасса и беженцев из Украины.

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