В Бердске ушел из жизни лидер ЛДПР Игорь Горобец

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Горобец родился в Казахстане в 1968 году. С начала своей карьеры он определился с выбором профессии и получил образование слесаря. Поэтому после он переехал в Бердск и работал на заводах. Затем заведовал городским парком культуры и отдыха.
В 2006 году Игорь Петрович присоединился к политической партии ЛДПР и вскоре стал координатором ее местного отделения в Бердске. Но его интересы расширились не только в политической, но и в культурной сфере: Горобец окончил НГПУ по специальности культурология.
В течение 17 лет Игорь Горобец активно занимался общественно-политической деятельностью. В 2013 году он стал членом Общественной палаты города Бердска и оставался на этом месте до своей смерти.
Кроме того, с 2014 года он участвовал в организации сбора гуманитарных помощи для защитников Донбасса и беженцев из Украины.