В Новосибирске девушка застряла ногой в решетке приямка возле многоэтажки

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Днем 31 мая в службу спасения позвонила молодая сибирячка. Она заявила, что провалилась ногой в решетку, закрывающую приямок и не может выбраться.
Специалистам пришлось распиливать металлические прутья, чтобы вытащить ногу девушки. После ее осмотрели медики.
Напомним, ранее 40-летний мужчина проходил под окнами дома на Ленина в Новосибирске и провалился в приямок. Сибиряк чуть не свернул себе шею. Он пролежал там несколько часов, пока его не обнаружили соседи и не вызвали спасателей.