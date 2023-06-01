atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Изображение материала

В Новосибирске девушка застряла ногой в решетке приямка возле многоэтажки

1 июня 2023, 03:07
Фото: МАСС/ВК
Спасатели вытащили ногу девушки из решетки
Помощь спасателей понадобилась 17-летней девушке, нога которой застряла в решетке приямка возле дома на Мичурина в Новосибирске. Этот инцидент попал в сводку МАСС.

Днем 31 мая в службу спасения позвонила молодая сибирячка. Она заявила, что провалилась ногой в решетку, закрывающую приямок и не может выбраться.

Специалистам пришлось распиливать металлические прутья, чтобы вытащить ногу девушки. После ее осмотрели медики.

Напомним, ранее 40-летний мужчина проходил под окнами дома на Ленина в Новосибирске и провалился в приямок. Сибиряк чуть не свернул себе шею. Он пролежал там несколько часов, пока его не обнаружили соседи и не вызвали спасателей.

Неадекватный новосибирец чуть не убился в приямке дома: поднимали альпснаряжением
Узнать подробнее
Читайте также:
В Бердске ушел из жизни лидер ЛДПР Игорь ГоробецОбская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской областиПригожин в Новосибирске раскрыл сумму, потраченную на деятельность ЧВК «Вагнер»
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спасатели
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Сегодня, 02:32
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
31 мая 09:32
Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Минералка без газа и светлая одежда: новосибирцев предупреждают об аномальной жаре
31 мая 13:41
Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе
31 мая 07:07
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
31 мая 07:10