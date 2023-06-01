В Новосибирске девушка застряла ногой в решетке приямка возле многоэтажки

Напомним, ранее 40-летний мужчина проходил под окнами дома на Ленина в Новосибирске и провалился в приямок. Сибиряк чуть не свернул себе шею. Он пролежал там несколько часов, пока его не обнаружили соседи и не вызвали спасателей.