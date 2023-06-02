Дети бросили курить сигареты в Новосибирске — их заинтересовал вейп

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
В прошлом году курили лишь 6% подростков, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Однако, специалисты заметили новую тенденцию — школьники предпочитают электронные сигареты, так как они не оставляют запах и позволяют курить даже дома.
«Молодежь уверена, что вейпы наносят меньше вреда для здоровья. Но это заблуждение. Отказ от традиционных сигарет является положительным фактором, однако, парение также небезопасно», — пояснила Кошляк.
По словам специалиста, лечить никотиновую зависимость у подростков необходимо лекарствами и консультациями у психолога. Они могут обратиться за помощью к наркологам — на учет их не поставят, бояться нечего.