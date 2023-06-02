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Дети бросили курить сигареты в Новосибирске — их заинтересовал вейп

2 июня 2023, 02:35
Фото: 1MI
Дети бросили курить сигареты в Новосибирске

В Новосибирске подростки начали массово курить вейпы вместо обычных сигарет

Число курящих подростков в Новосибирске уменьшилось. И все это потому, что они заменили сигареты вейпами, сообщила в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню отказа от табака, главный детский психиатр-нарколог Нина Кошляк.

В прошлом году курили лишь 6% подростков, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Однако, специалисты заметили новую тенденцию — школьники предпочитают электронные сигареты, так как они не оставляют запах и позволяют курить даже дома.

«Молодежь уверена, что вейпы наносят меньше вреда для здоровья. Но это заблуждение. Отказ от традиционных сигарет является положительным фактором, однако, парение также небезопасно», — пояснила Кошляк.

По словам специалиста, лечить никотиновую зависимость у подростков необходимо лекарствами и консультациями у психолога. Они могут обратиться за помощью к наркологам — на учет их не поставят, бояться нечего.

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#Алина Шефер#18+#Дети#Курение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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