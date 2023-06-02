Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Постоянный шум выпивающих компаний на отдыхе, запах жарящегося шашлыка и громкая музыка — в такой атмосфере живут жители частных домов на улице Морской и других прибрежных улицах в Бердске.
Гостевой дом по ул. Морская 26/2 — стоимость одной ночи от 12000 ₽. Морской переулок 23/2 — апартаменты для размещения компании до 50 человек, территория Бердский санаторий 40/1 — апартаменты посуточно. Все эти адреса расположены в частном секторе, соседи домов жалуются на шум и компании, в том числе, после 22.00 даже в будние дни.
Даже посетители таких апартаментов пишут в отзывах на яндекс картах:
«Ни о какой тишине и покое и единении с природой не было речи. Много людей, музыка на любой вкус и громкость со всех сторон, даже ночью до трех я не могла уснуть от бесконечных празднований».
Что делать тем, кто живет рядом и хочет просто спокойно жить на своей территории, а не быть невольными свидетелями постоянного праздника жизни?
Посмотрим на примере одной из мини-гостиниц, насколько правомерно такое размещение в частном секторе. Вот что по этому поводу ответили в администрации Бердска:
«Указанный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Бердска расположен в территориальной зоне Жин — Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства.
Градостроительными регламентами указанной зоны разрешенное использование земельных участков «Туристическое обслуживание» (предполагающее размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей) не предусмотрено. Объекты, расположенные на участке, как апартаменты и гостевой дом в связи с указанными обстоятельствами, не зарегистрированы».
То есть, участок нельзя использовать для туристического обслуживания, поэтому мини-гостиница или гостевой дом на этой территории не зарегистрированы. Тем не менее, на яндекс карте дома обозначены как апартаменты и места для отдыха. На сайте — как комплекс апартаментов для семейного отдыха.
Можно сделать выводы, что предоставление туристических услуг, в том числе, сдача в аренду апартаментов, на территории частного дома запрещена законом, но продолжение ответа администрации города Бердска заставляется в этом усомниться:
«Между тем, законодательство Российской Федерации не запрещает собственнику объектов недвижимости распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе сдавать их в аренду. В случае нарушения покоя граждан считаем необходимым вызывать сотрудников полиции».
Однако, по подобным делам есть правоприменительная практика в других регионах, когда использование земельных участков, предназначенного для индивидуального строительства для оказания гостиничных услуг, было признанно административным правонарушением.
Вопрос нецелевого использования участков, предназначенных для частных домов, неоднократно рассматривался в судебной практике. Суды приходят к мнению, что оказание услуг гостиничного типа на территории жилой застройки является административным правонарушением и выписывают владельцам штрафы.
Несколько примеров судебной практики по привлечению к административной ответственности граждан в связи с использованием земельного участка для ИЖС в качестве гостиницы: Решение Псковского городского суда Псковской области от 21 октября 2020 г. по делу N 12-388/2020; Решение Видновского городского суда Московской области от 16 декабря 2019 г. по делу N 12-331/2019; Решение Московского областного суда от 14 сентября 2017 г. по делу N 21-1711/2017; Решение Арбитражного суда Тверской области от 3 марта 2021 г. по делу N А66-16492/2020; Решение Северского районного суда Краснодарского края от 13 августа 2018 г. по делу N 94.12.2018.
На самом деле, подобных дел намного больше и все они имеют в результате аналогичные решения. В Новосибирске уже рассматривалось подобное дело и было вынесено решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска Новосибирской области от 23 мая 2018 г. по делу N 2а-1847/2018. В данном случае по факту оказания гостиничных услуг в жилом доме была проведена проверка, которая выявила, что «использование предназначенного для жилищного строительства земельного участка для содержания гостиницы (хостела) без изменения вида разрешенного использования, является нарушением ст. 42 ЗК РФ»
В октябре 2022 года молодожены во время свадьбы разнесли мини-гостиницу, оставив после себя битую посуду и разрушения.