Несколько примеров судебной практики по привлечению к административной ответственности граждан в связи с использованием земельного участка для ИЖС в качестве гостиницы: Решение Псковского городского суда Псковской области от 21 октября 2020 г. по делу N 12-388/2020; Решение Видновского городского суда Московской области от 16 декабря 2019 г. по делу N 12-331/2019; Решение Московского областного суда от 14 сентября 2017 г. по делу N 21-1711/2017; Решение Арбитражного суда Тверской области от 3 марта 2021 г. по делу N А66-16492/2020; Решение Северского районного суда Краснодарского края от 13 августа 2018 г. по делу N 94.12.2018.