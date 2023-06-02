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Как новосибирским дачникам спасти урожай в аномальную жару? Рассказал эксперт

2 июня 2023, 06:12
Фото: 1MI
Новосибирским дачникам придется попотеть

Открытые теплицы и вода: новосирским дачникам рассказали, как спасти урожай в жару

В Новосибирской области ожидается аномальная жара до +37 градусов. В такую погоду могут погибнуть все дачные насаждения и важно обезопасить будущий урожай.

Для спасения посадок дачникам в первую очередь необходимо открыть все теплицы нараспашку.

«Растения нельзя перегревать. Поэтому теплицы открываем полностью, все двери и окна настежь. На всю неделю», — цитирует «НГС Новосибирск» агронома и кандидата сельскохозяйственных наук Людмилу Шубину.
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Необходимо держать теплицы открытыми ночью, поскольку температура внутри может подняться до +50 градусов. Из-за этого завязь засохнет, а пыльца станет стерильной.

Дачники должны позаботиться и о постоянном поливе цветущих растений. В невыносимую жару на яблони и груши нужно вылить не менее десяти ведер воды, чтобы они могли вдоволь попить.

Не стоит забывать и о подкормке: растениям не помешает немного азота. Можно подкормить растения куриным пометом в разведении 1:20, настоем компоста 1:10. Или взять мочевину — две столовые ложки на ведро воды.

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Растения, которые нужно укрыть, нужно сразу же защитить от палящего солнца. В частности, свежую капусту можно прикрыть газетой или листом лопуха.

Отдельного внимания заслуживает рассада. Если вы высаживаете рассаду в открытый грунт — то делать это лучше вечером или самым ранним утром.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Жара#Дачники#Дача
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