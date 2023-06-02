atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Изображение материала

Ликвидация свалки в Пашино под Новосибирском идет по нацпроекту с опережением графика

2 июня 2023, 06:36
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибисркой области
В микрорайоне Пашино города Новосибирска ведутся работы в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

В ходе выездного совещания 2 июня министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.

Ликвидации свалки, которая была полигоном отходов с конца 80-х годов, началась в апреле текущего года после схода снежного покрова. Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации будут выполнены в 2023–2024 гг.

«Проделана большая работа. Заключены все необходимые соглашения между Минприроды России, нами, мэрией города Новосибирска. Объемы финансирования предусмотрены федеральным, областным и местным бюджетами. Площадь свалки составляет около 11 гектаров, объем свалочных масс порядка 1 млн 300 тысяч куб м.», — отметил министр Евгений Шестернин.

Как доложили на совещании представители мэрии Новосибирска, в настоящее время подрядчиком ООО «ЭкоСтрой» завершены все подготовительные работы: на въезде установлен паспорт объекта, ворота, необходимые знаки, бытовки и щит с противопожарным инвентарем, проведена планировка территории, обустроено электроснабжение и освещение территории строительного городка, видеонаблюдение, созданы реперные точки геодезической сети. Проведена топографо-геодезическая съемка объекта, внешние границы земельных участков вынесены в натуру.

«Сейчас ведутся работы по устройству ограждения, формированию тела свалки и обустройству внутриплощадных дорог. В плане обязательное изготовление отводных труб, откуда будет выходить газ, чтобы не было возгораний и не загрязнялась окружающая среда. Результатом проекта в конце 2024 года станет зеленая зона — холм, засеянный травой с дорогами для обслуживания дренажных труб в том числе. Ликвидация идет с опережением графика на 25%, будем придерживаться этого темпа, тем более погода идет нам на встречу», — рассказал представитель подрядчика Андрей Петренко.

#Общество#Экология#Новосибирская область
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Вчера, 02:32
Элитные прибрежные улицы Бердска заполонили гостиницы в частных домах
Сегодня, 07:01
В Новосибирске школьница избила одноклассника за вымогательство 100 рублей
Сегодня, 04:37
Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска
Вчера, 05:44
Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации
Сегодня, 03:05
Депутат горсовета Антон Картавин задержан после обысков в 5.30 утра
Сегодня, 03:05