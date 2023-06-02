Мигранты поселились во дворе дома на Чаплыгина — новосибирцы в шоке

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
На улице Чаплыгина в Новосибирске мигранты создали себе жилище между домами № 35 и 39. Они готовят еду и проводят вечера на улице, что не нравится жителям района. Об этом сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирцы возмущены тем, что работников привезли на объект, а разместить их было негде. Жилье для мигрантов организовали во дворе дома по соседству с домами местных жителей.
Горожане считают, что такие условия — это явное издевательство над людьми. Автор поста требует расселить мигрантов на время работы в нормальные условия.
«Разве можно просто так устроить такое на улицах города?», — возмущаются подписчики.