Мигранты поселились во дворе дома на Чаплыгина — новосибирцы в шоке

На улице Чаплыгина в Новосибирске мигранты создали себе жилище между домами № 35 и 39. Они готовят еду и проводят вечера на улице, что не нравится жителям района. Об этом сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».