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Мигранты поселились во дворе дома на Чаплыгина — новосибирцы в шоке

2 июня 2023, 06:52
Фото: ВК/АСТ-54
Мигранты живут на улице

В Новосибирске бригада мигрантов поселилась во дворе дома на улице Чаплыгина

Бригаду мигрантов поселили на улице недобросовестные работодатели, которые наняли их для ремонта дома в Новосибирске, о чем сообщается в соцсетях.

На улице Чаплыгина в Новосибирске мигранты создали себе жилище между домами № 35 и 39. Они готовят еду и проводят вечера на улице, что не нравится жителям района. Об этом сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Новосибирцы возмущены тем, что работников привезли на объект, а разместить их было негде. Жилье для мигрантов организовали во дворе дома по соседству с домами местных жителей.

Горожане считают, что такие условия — это явное издевательство над людьми. Автор поста требует расселить мигрантов на время работы в нормальные условия.

«Разве можно просто так устроить такое на улицах города?», — возмущаются подписчики.
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#Мигранты#Мигрант#Соцсети#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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